Čeda Jovanović otkrio šta mu je Milošević posljednje rekao

Čedomir Jovanović otkrio je za "Informer" detalje o posljednjim danima na slobodi nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije, Slobodana Miloševića, kao i šta se dešavalo tokom kobnih noći u vili "Mir" neposredno pred njegovo izručenje Hagu, kao i koje su mu tada bile posljednje riječi.

Jovanović je najprije istakao kako stvari nisu mogle da se odigraju drugačije.

"Događaji nisu mogli drugačije da se odviju osim ukoliko nisu podrazumijevale krvoproliće. Srećom smo imali dovoljno razuma, a taj put i sudbina su definisani mnogo ranije. Mislim na sve okolnosti, greške koje je Milošević kao političar učinio, ali i društvene greške... Pogledajte šta je sve poslije toga ostalo i biće vam jasnije, sva politička ubistava, sve ono što se dešavalo poslije ratova, sve je vodilo ka jednom takvom raspadu", istakao je Jovanović.

Potom je u detalje otkrio kako su izgledale noći u vili "Mir" koje su odredile sudbinu Srbije.

"Nisam gledao seriju koja je snimljena i nisam gledao ni neke druge... Ono što je Milošević radio ću zadržati za sebe. To su bile strašno teške okolnosti. U kući nije bilo struje, hodao sam po čaurama jer se tamo i pucalo... Naišao sam na čovjeka koji je tada htio da razgovara", rekao je Jovanović i dodao kako ga Milošević nikada nije napao.

Zatim je odbio da odgovori na pitanje da li je nekadašnji predsjednik Jugoslavije ispod svoje brade držao repetiran pištolj.

"Razumijem da postoje ljudi koji i danas osjećaju neki pijetet prema Miloševiću, ali ni oni ne treba da ga potcjenjuju. Ako mislite da je tek tako neko mogao da uđe kod njega i da ga laže, varate se. Ja sam kod njega došao i otvoreno mu rekao da sam došao da ga vodim u CZ i da mi je namjera da tako spasimo Srbiju. Pitanja o tome da li je bilo pištolja ili ne, baca drugačije svjetlo na njega. Sada bi neko mogao da kaže da smo imali labilnog predsjednika, da je bio sklon samoubistvu, njemu su oba roditelja izvršila samoubistvo... Bio je razuman i priseban u užasno teškim okolnostima", otkrio je Jovanović.

Na kraju je ipak potvrdio da je Milošević imao pištolj, ali je odbio da odgovori na pitanje voditeljke da li je tačno da ga je držao pod bradom.

"Bio je spreman da pruži otpor, jedino što je tražio jeste da se iz kuće na bezbjedno izvuku Marija i Mira. Bilo je jasno da država nije imala rikverc, nije više bilo prostora da se pregovara da neka jedinica pređe na ovu, a neko na onu stranu. U toj kući su svi bili ugroženi i moja je uloga bila da se to nekako riješi. Policajci su ga uhvatili za okovrtatnik, ja to zovem pandurski mentalitet, i ja sam reagovao i rekao im da se izvine", rekao je Čedomir Jovanović.

Potom je otkrio i šta mu je Milošević posljednje rekao.

"Milošević mi je rekao: 'Znaš li koji je danas dan?', kada je ulazio u helikopter?! Tada se i pilot helikoptera okrenuo i rekao: 'Predsjedniče, ja sam vas vozio na Gazimestan'", ispričao je Čedomir Jovanović govoreći o činjenici da je Milošević u Hag isporučen na Vidovdan 28. juna 2001. godine, prenosi "Informer".