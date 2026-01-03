Logo
Zemljotres u Srbiji

Izvor:

Telegraf

03.01.2026

09:46

Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 2,1 jedinica Rihterove skale registrovan je jutros u regionu mjesta Žagubica, objavio je Republički seizmološki zavod.

U objavi se navodi da je do zemljotresa došlo jutros u 4.29 časova.

bijela kuća-11092025

Svijet

Bijela kuća potvrdila da su pokrenuti napadi na Venecuelu

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

