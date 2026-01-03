Zemljotres u Srbiji

Izvor:
Zemljotres magnitude 2,1 jedinica Rihterove skale registrovan je jutros u regionu mjesta Žagubica, objavio je Republički seizmološki zavod.
U objavi se navodi da je do zemljotresa došlo jutros u 4.29 časova.
