Zemljotres u Srbiji

Zemljotres magnitude 2,1 jedinica Rihterove skale registrovan je jutros u regionu mjesta Žagubica, objavio je Republički seizmološki zavod.

U objavi se navodi da je do zemljotresa došlo jutros u 4.29 časova.

Svijet Bijela kuća potvrdila da su pokrenuti napadi na Venecuelu

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.