Dva dječaka zadobila teške povrede očiju i lica zbog eksplozije petardi

U Beogradu su dva dječaka od 13 godina zadobila povrede lica i očiju usljed eksplozije petardi.

Glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije Boško Milev rekao je da je tokom noći zbrinuto više od 160 povrijeđenih, od kojih je 20 njih zadobilo povrede od petardi i topovskih udara.

"Ono što bih izdvojio jeste više od 20 povreda zadobijenih od eksplozivnih naprava, poput petardi i topovskih udara. Među njima su i dva dečaka od 13 godina, koji su primljeni u Kliniku za očne bolesti zbog povreda lica i očiju izazvanih petardama", rekao je Milev za RTS.

Region Dijete teško povrijeđeno zbog korišćenja petardi: Užas u Hrvatskoj

On je naveo da se kod povreda od pirotehničkih sredstava radilo o povredama šaka i amputacijama prstiju.