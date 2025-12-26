Dvojici dječaka amputirani prsti zbog petardi

Dva amputirana prsta i trajni invaliditet desetogodišnjeg dječaka iz Osijeka rezultat su "zabave" sa petardama koja je prošle nedjelje pošla po zlu.

Malo bolje je prošao četrnaestogodišnjak iz Privlake, koji je ostao bez jednog prsta. Oni su prve žrtve ovogodišnjeg pirotehničkog ludila u Hrvatskoj, koje svake godine u decembru najčešće pogađa djecu i mlade, dovodeći do gubitka dijelova ekstremiteta, a ponegdje i života.

"Djeca su stabilna, ali imaju teške tjelesne povrede i imaće invaliditet. Dijete iz Privlake izgubilo je dio petog prsta i imaće manji stepen invaliditeta, dok je dječak iz Osijeka ostao bez kažiprsta i srednjeg prsta i imaće teži stepen invaliditeta. Ovo se ne može popraviti jer kada se nešto otkine, ne može se nadomjestiti. Rekonstrukcija je moguća samo da se pokriju defekti kože, ali kada eksplodira, ošteti kožu, potkožu, tetive, mišiće i ostaju samo koštani delovi, onda to nema funkciju", objasnio je Dalibor Divković, dečji hirurg i vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja hitnog prijema KBC Osijek.

Dodao je da će dječak iz Osijeka morati ponovo da uči kako da drži pribor za jelo.

Policija PU osječko-baranjske i PU vukovarsko-sremske i dalje vodi istragu i traži osobe koje su maloljetnicima dale zabranjena pirotehnička sredstva. U zavisnosti od karaktera povreda, tim osobama prijete i kaznene prijave.

"Dosad imamo evidentirana dva prekršaja i tri prekršajno prijavljene osobe, pri čemu smo oduzeli 148 pirotehničkih sredstava. Prekršajne prijave podnesene su protiv roditelja, a obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad. Kazne za fizička lica idu do 2.000 evra", rekao je Ivan Pakšić, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU osječko-baranjske, ističući da je cilj zaštita zdravlja i dobrobiti građana.

Pakšić je dodao da je najčešći izgovor roditelja: "Ja sam kao dijete bacao petarde i ništa se nije desilo, pustimo dijete da se zabavi"

" To je krajnje neodgovorno i neracionalno. Deca bi trebalo da imaju druge oblike zabave", rekao je Pakšić.

Dječak iz Osijeka imao je petardu sa štapinom, kategorije F4.

"Takve petarde ponekad prestanu dimiti ali i dalje gore, pa deca pokušavaju da ih ponovo zapale. Kada štapin dogori, dolazi do eksplozije. To se dogodilo ovom dječaku. Pirotehnička sredstva postaju sve jača, zbog čega su zabranjena za djecu mlađu od 14 godina i za maloljetnike mlađe od 18 godina kada je riječ o sredstvima kategorije F2 i F3", objasnio je Pakšić za Slobodnu Dalmaciju.

Upotreba pirotehnike zabranjena je i starijima od 18 godina, osim u periodu od 27. decembra do 1. januara. Sredstva se smiju kupovati samo u ovlašćenim prodavnicama. Policija svake godine sprovodi operativnu akciju “Mir i dobro” radi prevencije nezakonite upotrebe i zaštite zdravlja.

"Petarde djeci mahom kupuju očevi, a u suštini im kupuju oružje. Pokušavamo edukovati djecu, ali veliki broj roditelja ne percipira ozbiljnost situacije. Neka djeca su već bahata i ponašaju se opasno", upozorio je dr. Divković.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad navode da se sa roditeljima i djecom koja su uključena u prekršaje obavljaju savjetodavni razgovori i procenjuje potreba za daljim postupcima. Ako se maloljetnik prvi put pojavljuje u evidenciji i ne postoje rizični faktori, sprovođeni su preventivni razgovori. Ako postoje prethodne evidencije, Zavod preduzima dostupne socijalne mjere, uključujući i mere porodične zaštite.