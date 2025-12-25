Logo
Muškarac (52) udario u stub, pa sletio u provaliju: Poginuo na licu mjesta

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Muškarac (52) stradao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u srijedu poslijepodne dogodila u Karlovcu u Hrvatskoj.

Kako su naveli iz policije, nesreća se dogodila oko 15.12 časova na državnom putu D1.

Do nesreće je, kako navode, došlo prilikom prestrojavanja.

"Teretnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (52) koji se kretao Prilazom Većeslava Holjevca od smjera Ulice kralja Tomislava u smjeru Ulice Ante Starčevića. Prilikom prestrojavanja je iz lijeve u desnu kolovoznu traku, zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom i u zanošenju vozilom je sletio udesno van kolovoza i udario u metalni stub rasvjeta, a je zatim sletio niz zemljanu strminu koja je četiri metra niža od nivoa kolovoza, nakon čega je udario u metalnu panel ogradu", ističu iz policije.

Kako navode, nesrećnom čovjeku nije bilo pomoći.

"Tokom uviđaja je utvrđeno da nije koristio sigurnosni pojas. Nadležnom državnom tužilaštvu biće proslijeđen izvještaj", dodaju u karlovačkoj policiji.

