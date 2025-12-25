Bivšem šefu crnogorske policije i u ponovljenom postupku tri godine i osam mjeseci zatvora

Bivši direktor crnogorske policije Slavko Stojanović i u ponovnom postupku pred Višim sudom u Podgorici, osuđen je na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i nedozvoljenog držanja oružja.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Stojanovića zbog sumnje da je 31. marta 2018. godine u Podgorici naredio policiji da propusti kamion njegovog prijatelja u kojem je bilo 125 paketa cigareta bez neophodne dokumentacije, a koje su trebale da budu oduzete.

Tokom iznošenja odbrane na jednom od ročišta Stojanović je priznao krivicu.

On je na tom ročištu naveo i da je tih dana bezbjednosna situacija u Crnoj Gori bila urušena zbog učestalih obračuna mafijaških klanova.

Bivši direktor Uprave policije Slavko Stojanović uhapšen je 18. novembra 2023. godine, te nakon skoro mjesec i po dana pušten iz pritvora na prijedlog Specijalnog državnog tužilaštva.