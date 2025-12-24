Logo
Bivšem crnogorskom ministru određen jednomjesečni pritvor

SRNA

24.12.2025

21:47

Илустрација
Foto: ATV

Bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutinu Simoviću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno je večeras iz Višeg suda u Podgorici.

Pritvor je određen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svjedoke, a protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba.

Ilon Mask

Nauka i tehnologija

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

Simovića sumnjiče da je iz državne kase plaćao boravak u ekskluzivnim hotelima i ručkove porodici i prijateljima.

On je uhapšen prije dva dana u Nikšiću po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Nakon saslušanja u Specijalnom policijskom odjeljenju, Simović je sproveden u zgradu Specojalnog tužilaštva, gdje mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

илу-ротација-19092025

Svijet

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

Simović je hapšen i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz agrobudžeta, čime je pričinjena šteta državi od 300.000 evra.

Od 2016. do 2020. Simović je bio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade u vrijeme dok je crnogorski premijer bio Duško Marković.

Битно-буџет 2026.

Ekonomija

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi proces u drugom predmetu u vezi sa nenamjenskim trošenjem 23 miliona evra kredita iz Fonda Abu Dabi.

Crna Gora

Pritvor

ministar

