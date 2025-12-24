Logo
Na aerodromu u Podgorici oduzeti telefoni vrijedni 2,6 miliona eura

24.12.2025

20:40

На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура
Foto: Uprava carine Crna Gora

Službenici Uprave carina Crne Gore osujetili su pokušaj krijumčarenja velike količine mobilnih telefona na Aerodromu Podgorica.

Kako je saopšteno, u carinskom sistemu Carinske ispostave Aerodrom Podgorica podnesena je carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, pri čemu su carinskim organima prijavljeni mobilni telefoni i prateća oprema.

Tokom ciljane i detaljne carinske kontrole utvrđeno je da je riječ o velikoj količini skupocjenih uređaja, uglavnom marke Ajfon i Samsung, čija je procijenjena vrijednost oko 2,6 miliona evra.

Daljnje aktivnosti u ovom predmetu provode se u saradnji s Upravom policije i nadležnim tužilaštvom.

– Uprava carina nastaviće provoditi intenzivne kontrole na svim graničnim prelazima, s ciljem zaštite ekonomske stabilnosti države i suzbijanja svih oblika nezakonite trgovine – saopšteno je.

