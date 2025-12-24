Otac motkom razbio sinu glavu: Roditelji lagali da je mladić pao

U selu Bekova, kod Novog Pazara, dogodio se težak porodični incident u kojem je, prema nezvaničnim informacijama, otac M.P. (68) fizički napao sina M.P. (21), nanijevši mu teške i po život opasne povrede glave. U toku sukoba, otac je navodno sina udario drvenom motkom u predjelu glave, nakon čega je mladić zadobio teške povrede lobanje.

Incident se dogodio 21. decembra 2025. godine, oko 16.35 sati, u porodičnoj kući u selu Bekova, a utvrđeno je da povrede koje je zadobio sin nisu mogle nastati na način kako su roditelji prvobitno tvrdili.

Lagali o povredama

Naime, sin je iste večeri primljen u Opštu bolnicu Novi Pazar, a roditelji su tada zdravstvenim radnicima izjavili da je mladić pao i na taj način zadobio povrede glave.

Međutim, tokom detaljnih ljekarskih pregleda i dijagnostičkih procedura, medicinski tim je utvrdio da se radi o teškim povredama lobanje, koje ne mogu nastati običnim padom, već su, prema stručnim procjenama, posljedica snažnog udarca tupim predmetom.

Zbog ozbiljnosti povreda i ugroženog zdravstvenog stanja, sin je hitno prebačen u Klinički centar u Kragujevcu, gdje je zadržan na daljem liječenju, a njegove povrede su okarakterisane kao opasne po život.

Uhapšen otac

Nakon saznanja do kojih su došli ljekari i obavještavanja nadležnih organa, policija je sprovela istragu, te je danas uhapšen otac dječaka, koji se sumnjiči da je sina udario tupim predmetom, najvjerovatnije motkom, u predjelu glave. Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određen pritvor, a istraga se nastavlja radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovog uznemirujućeg slučaja.