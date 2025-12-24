Preminuo glumac iz serije ''Prijatelji''

Legendarni glumac iz serija "Prijatelji", "Seinfeld" i "The Middle", Pet Fin, preminuo je u 60. godini, okružen svojim voljenima u Los Anđelesu.

Pet Fin glumio je dr Rodžera u seriji "Prijatelji".

Dugo se borio sa najtežom bolešću, međutim, nije otkriveno koju vrstu raka je imao.

Ranije je pisano da mu je prije nekoliko godina dijagnostikovan rak bešike.