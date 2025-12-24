Logo
Preminuo glumac iz serije ''Prijatelji''

Telegraf

24.12.2025

17:55

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Legendarni glumac iz serija "Prijatelji", "Seinfeld" i "The Middle", Pet Fin, preminuo je u 60. godini, okružen svojim voljenima u Los Anđelesu.

Pet Fin glumio je dr Rodžera u seriji "Prijatelji".

Мовлид Хајбулајев

Ostali sportovi

Šok u borilačkom svijetu: Prvak pao na dopingu i ostao bez svega

Dugo se borio sa najtežom bolešću, međutim, nije otkriveno koju vrstu raka je imao.

Ranije je pisano da mu je prije nekoliko godina dijagnostikovan rak bešike.

"Prijatelji"

glumac

