Preminuo glumac iz serije ''Prijatelji''

Legendarni glumac iz serija "Prijatelji", "Seinfeld" i "The Middle", Pet Fin, preminuo je u 60. godini, okružen svojim voljenima u Los Anđelesu.
Pet Fin glumio je dr Rodžera u seriji "Prijatelji".
Dugo se borio sa najtežom bolešću, međutim, nije otkriveno koju vrstu raka je imao.
Ranije je pisano da mu je prije nekoliko godina dijagnostikovan rak bešike.
Pat Finn, ‘The Middle’ and ‘Friends’ actor, dead at 60 after cancer battle https://t.co/eDzbYZ61O7 pic.twitter.com/jMYgHE9JvG— New York Post (@nypost) December 24, 2025
