Otkriveno ko je bio u vili Zdravka Čolića kad je bačena bomba

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

11:49



U trenutku kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića ne Dedinju, u vili su bili i pjevač, njegova žena i mlađa kćerka Lara, ekskluzivno saznaje Telegraf.rs.

Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.

Одузети парфеми

Hronika

Državljaninu BiH u Hrvatskoj iz šlepera oduzeli parfeme i torbice

Čolina starija ćerka Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.

Pričinjena ogromna materijalna šteta

Na fasadi vile vidljiva su oštećenja, a uništen je i dio zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće. Kako se nezvanično saznaje, unutar objekta u trenutku napada bilo je članova porodice, ali na svu sreću niko nije povrijeđen.

Здравко Чолић

Scena

Ovo je kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba

Potraga za napadačem

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili, kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada ostaje potpuna misterija, s obzirom na to da proslavljeni pjevač nikada nije bio povezivan sa bilo kakvim sukobima.

Kako javlja reporter portala ''Telegraf.rs'', oštećeno je nekoliko automobila.

Zdravko Čolić

Bomba na kuću Zdravka Čolića

