Otkriveno ko je bio u vili Zdravka Čolića kad je bačena bomba

Izvor:
Telegraf
03.02.2026
11:49
Komentari:0
U trenutku kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića ne Dedinju, u vili su bili i pjevač, njegova žena i mlađa kćerka Lara, ekskluzivno saznaje Telegraf.rs.
Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.
Čolina starija ćerka Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.
Na fasadi vile vidljiva su oštećenja, a uništen je i dio zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće. Kako se nezvanično saznaje, unutar objekta u trenutku napada bilo je članova porodice, ali na svu sreću niko nije povrijeđen.
Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili, kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada ostaje potpuna misterija, s obzirom na to da proslavljeni pjevač nikada nije bio povezivan sa bilo kakvim sukobima.
Kako javlja reporter portala ''Telegraf.rs'', oštećeno je nekoliko automobila.
