Državljaninu BiH u Hrvatskoj iz šlepera oduzeli parfeme i torbice

Kod državljanina BiH, koji je vozio šleper, hrvatski carinici su pronašli raznu robu, od torbica do parfema, koju su oduzeli.

Šta treba znati:

Neprijavljena roba u poluprikolici

Više stotina komada modnih proizvoda

Roba oduzeta od strane carine

Kako navode iz Carinske uprave Hrvatske roba je nađena u desnom spremniku poluprikolice za prevoz paleta.

Navode da su oduzeli:143 komada muških remena, 235 komada novčanika, 40 komada torbica, 448 komada staklenih bočica za parfeme s pripadajućim čepovima i 40 litara acetona.

"Vozač za robu prilikom izlaska iz carinskog područja EU nije podnio izvoznu carinsku deklaraciju", navode iz Carinske uprave Hrvatske i dodaju:

"Zbog prekršaja iz članka 63. stavak 1. točka 3. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Evropske unije, vozaču je izdan prekršajni nalog kojim mu je izrečena novčana kazna od 3.000 evra i 30 evra za troškove postupka".

Navode i da je stranka odmah platila 2/3 izrečene kazne u iznosu 2.000 evra i 30 evra troškova postupka, čime se kazna smatra plaćenom u cijelosti.

Kako dodaju sve se do dogodilo 31. januara kada si ovlašteni carinski službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage u saradnji s Područnom jedinicom Sektora za mobilne jedinice Slavonski Brod pregledali i pretažili teretno vozilo s poluprikolicom bosanskohercegovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.