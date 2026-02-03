Logo
Dobojlija (31) iza rešetaka zbog obljube i prebijanja maloljetnice

Izvor:

ATV

03.02.2026

11:06

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Osnovni sud u Doboju odredio je jednomesečni pritvor muškarcu iz ovog grada čiji su inicijali M.D. /31/ zbog nanošenja tjelesnih povreda i obljube djevojčice starije od 15 godina, s kojom je živio u vanbračnoj zajednici.

Iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva saopšteno je da je osumnjičeni tokom novembra prošle godine započeo emotivnu vezu i vanbračni zajednicu sa šesnaestogodišnjakinjom u iznajmljenom stanu u Doboju, te da je krajem januara sa oštećenom imao polni odnos, nakon čega je i fizički nasrnuo na nju, nanijevši joj tjelesne povrede.

Zdravlje

Ultra-prerađena hrana više liči na cigarete nego na zdrave namirnice

Tužilaštvo je zbog postojanja osnovane sumnje da je M.D. počinio krivična djela polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici 31. januara dostavio zahtjev za određivanjem pritvora.

Prijedlog za određivanje mjere pritvora je podnesen zbog opasnosti od bjekstva, zbog toga što bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, te jer se za krivična djela za koja se tereti može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Doboj

Jednomjesečni pritvor

obljuba djevojčice

