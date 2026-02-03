Načelnik granične policije uhapšen u novoj akciji USKOK-a

Riječ je o načelniku kancelarije granične policije Bajakovo, Luki Domačinoviću, koji se na taj način okoristio za oko četiri hiljade evra.

On je uhapšen jer se evidentirao da je na poslu, a bio je kod kuće i primao platu.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenog donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će obavijestiti javnost.