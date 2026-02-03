Direktan sudar dva automobila: Hitne službe na terenu

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u klisuri reke Despotovice na magistralnom putu između Čačka i Gornjeg Milanovca, gdje su se direktno sudarila dva putnička vozila.

"U sudaru su učestvovali Fiat Stilo i još jedno putničko vozilo, a prema informacijama sa lica mjesta ima povrijeđenih. Ekipe Hitne pomoći nalaze se na terenu i pružaju medicinsku pomoć učesnicima nezgode", kazali su za RINU očevici.

Policija je izašla na mjesto sudara i u toku je uviđaj, nakon kog će biti poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode.

Saobraćaj na ovoj dionici nije obustavljen, već se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila, prenosi Telegraf.