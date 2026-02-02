Žalba zbog antisrpske odluke CIK-a

Srpska lista na Kosovu i Metohiji podnijela je žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke zbog odluke Centralne izborne komisije /CIK/ u Prištini da ne objavi konačne rezultate ove stranke na parlamentarnim izborima održanim 28. decembra.

- U ime Srpske liste upravo je podnesena žalba Izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv nezakonite, antisrpske i diskriminišuće odluke CIK-a kojom je odbijeno objavljivanje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora za našu stranku, odnosno negirano 42.759 glasova Srba - saopštila je Srpska lista.

Iz ove stranke poručili su da očekuju da Izborni panel poništi sramnu odluku CIK-a i donese odluku u skladu sa zakonom, čime će zaštititi prava srpskog naroda, legalnost i integritet izbornog procesa.

CIK je u subotu objavio konačne rezultate izbora, ali ne i za Srpsku listu.

Na Kosovu i Metohiji su u protekloj godini tri puta bili održani izbori i svaki put je CIK, pred glasanje, odbio da potvrdi kandidate Srpske liste, da bi tu odluku preinačio, kao viša instanca, Izborni panel za žalbe i predstavke.

Srbi imaju zagarantovanih 10 mjesta u Skupštini takozvanog Kosova.