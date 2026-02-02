Logo
Large banner

Žalba zbog antisrpske odluke CIK-a

02.02.2026

12:10

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Srpska lista na Kosovu i Metohiji podnijela je žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke zbog odluke Centralne izborne komisije /CIK/ u Prištini da ne objavi konačne rezultate ove stranke na parlamentarnim izborima održanim 28. decembra.

- U ime Srpske liste upravo je podnesena žalba Izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv nezakonite, antisrpske i diskriminišuće odluke CIK-a kojom je odbijeno objavljivanje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora za našu stranku, odnosno negirano 42.759 glasova Srba - saopštila je Srpska lista.

Iz ove stranke poručili su da očekuju da Izborni panel poništi sramnu odluku CIK-a i donese odluku u skladu sa zakonom, čime će zaštititi prava srpskog naroda, legalnost i integritet izbornog procesa.

CIK je u subotu objavio konačne rezultate izbora, ali ne i za Srpsku listu.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Ekonomija

Dva giganta žele projekat u Srpskoj vrijedan milijardu KM

Na Kosovu i Metohiji su u protekloj godini tri puta bili održani izbori i svaki put je CIK, pred glasanje, odbio da potvrdi kandidate Srpske liste, da bi tu odluku preinačio, kao viša instanca, Izborni panel za žalbe i predstavke.

Srbi imaju zagarantovanih 10 mjesta u Skupštini takozvanog Kosova.

Podijeli:

Tagovi:

Priština

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Усред њиве освануо мртвачки сандук, мјештани сумњају на једно

Srbija

Usred njive osvanuo mrtvački sanduk, mještani sumnjaju na jedno

7 h

0
Заплијењене психоактивне таблете

Srbija

Pogledajte spektakularnu akciju u kojoj je zaplijenjeno 500.000 tableta

8 h

0
Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

Srbija

Velika akcija u Srbiji: Zaplijenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta

9 h

0
Покушај пљачке драгстора у Нишу

Srbija

Hrabri potez gradonačelnika: Spriječio krađu dragstora i razoružao lopova

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner