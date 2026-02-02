Logo
Hrabri potez gradonačelnika: Spriječio krađu dragstora i razoružao lopova

02.02.2026

09:34

Покушај пљачке драгстора у Нишу
Foto: portalnistv.rs /Instagram/Screenshot

U jednoj porodavnici u ulici Uroša Predića u Nišu, sinoć oko 21 čas, dogodio se pokušaj razbojništva, a kako svjedoci ovog incidenta govore jedan napadač je uz prijetnje pištoljem i mačetom, pokušao da iznudi novac.

Prema svjedočenju očevidaca, napadač je ušao u objekat i tražio novac uz prijetnje "daj pare" i "upucaću te", držeći pištolj u ruci, pišu mediji.

Радници

Ekonomija

Njemački gigant zatvara 20.000 radnih mjesta

U trenutku incidenta reagovao je gradonačenik Niša Dragoslav Pavlović, koji je uspio da napadaču iz ruke oduzme pištolj i baci ga dalje, prenosi portal Niš TV na Instagramu.

Na snimku se čuje i žena, pretpostavlja se radnica, kojoj glas drhti od stresa i pretpljenog straha kako komentariše, da je napadač rekao "upucaću te, upucaću te".

Ističe se da je gradonačelnik Pravlović hitno i hrabro reagovao.

Napadač izbačen iz dragstora

Kako prenose mediji, napadač je kod sebe imao i mačetu, koju je pokušao da upotrijebi dok je gurao kasu, računar i inventar objekta. Nakon što je razoružan, napadač je izbačen iz dragstora, a o događaju je odmah obaviještena policija, dodaje se.

илу-торбе-мода-02022026

Stil

Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad

Iz Policijske uprave Niš potvrđeno je da je zbog pokušaja razbojništva uhapšeno lice, osumnjičeni Lj. M., koji je priveden u rekordno kratkom roku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta je u toku.

Komentari (0)
