Zapalio se kamion pun peleta: Brzom intervencijom spriječena katastrofa

Izvor:
Kurir
01.02.2026
21:13
Komentari:0
Na naplatnoj stanici Ub večeras je izbio požar na kamionu koji je prevozio pelet, čije širenje je spriječeni brzom reakcijom vatrogasaca, kao i zaposlenih na putničkom terminalu Ub.
Naime, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku buknula je vatra u predjelu točka kamiona koji je prevozio pelet.
Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici, kao i vatrogasaca, požar je ugašen, prenio je 192.
