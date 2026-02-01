Zapalio se kamion pun peleta: Brzom intervencijom spriječena katastrofa

Na naplatnoj stanici Ub večeras je izbio požar na kamionu koji je prevozio pelet, čije širenje je spriječeni brzom reakcijom vatrogasaca, kao i zaposlenih na putničkom terminalu Ub.

Naime, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku buknula je vatra u predjelu točka kamiona koji je prevozio pelet.

Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici, kao i vatrogasaca, požar je ugašen, prenio je 192.