Logo
Large banner

Zapalio se kamion pun peleta: Brzom intervencijom spriječena katastrofa

Izvor:

Kurir

01.02.2026

21:13

Komentari:

0
Запалио се камион на наплатној рампи
Foto: 192_rs/Instagram

Na naplatnoj stanici Ub večeras je izbio požar na kamionu koji je prevozio pelet, čije širenje je spriječeni brzom reakcijom vatrogasaca, kao i zaposlenih na putničkom terminalu Ub.

Naime, kako se vidi na snimku, u jednom trenutku buknula je vatra u predjelu točka kamiona koji je prevozio pelet.

Болница

Zdravlje

Prijeti nova epidemija: Zbog ovih simptoma se može razviti i rak

Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici, kao i vatrogasaca, požar je ugašen, prenio je 192.

Podijeli:

Tagovi:

pelet

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Ekonomija

Stigle su prve jagode: Šokantno, kiseli kupus ih stigao sa cijenom

2 h

0
Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

Region

Policija zaplijenila 150 kilograma marihuane, uhapšene tri osobe

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Potvrđen virus majmunskih boginja

3 h

0
Атлетски савез прогласио најбоље

Ostali sportovi

Atletski savez RS proglasio najbolje: Samardžić i Pelemiš obilježili 2025.

3 h

0

Više iz rubrike

Снијег

Srbija

Ledeni talas se vratio: Miloš Veliki zatrpan

2 h

0
Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

Srbija

Pronađeno tijelo Tihomira za kojim se tragalo od decembra

7 h

0
Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године

Srbija

Velika olakšica za srpske turiste u Grčkoj ove godine

8 h

0
Колико година стажа је потребно за одлазак у пензију?

Srbija

Koliko godina staža je potrebno za odlazak u penziju?

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner