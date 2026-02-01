Stigle su prve jagode: Šokantno, kiseli kupus ih stigao sa cijenom

Iako je kalendarski zima u punom jeku, na tezgama srpskih pijaca pojavilo se voće kojem se niko nije nadao u februaru.

Jagode su preplavile pijace, ali njihova cijena i porijeklo izazvali su pravu pometnju među kupcima.

Od Vrnjačke Banje do Beograda

Pojava jagoda u Vrnjačkoj Banji "kad im nije vrijeme" šokirala je posjetioce pijaca, ali ne toliko samim prisustvom, koliko cijenom od 700 dinara po kilogramu.

Pored visoke cijene, kupci sumnjičavo gledaju u gajbice, postavljajući pitanje koliko je ovo voće zapravo organsko i zdravo usred zime.

U Beogradu je situacija još drastičnija. Iako ih nema na svim tezgama, prodavci jagode dopremaju iz Španije i Grčke, a cijena dostiže nevjerovatnih 1.000 dinara po kilogramu.

Uporedni pregled cijena voća i povrća (po kilogramu):

Jagode (Beograd): 1.000 dinara (16,60 KM)

Jagode (Vrnjačka Banja): 700 dinara (11,60 KM)

Kiseli kupus: od 300 do čak 700 dinara

Ananas, kivi, nar: 500 dinara (8,30 KM)

Pomorandža (Grčka): 350 dinara

Mandarine: 300 dinara

Avokado: 250 dinara (trenutno na pojeftinjenju)

Interesantno je da je tradicionalna zimska namirnica, kiseli kupus, na pojedinim mjestima dostigla cijenu kilograma jagoda, što jasno govori o specifičnim tržišnim prilikama ove sezone, piše Mina Maslaković za "Kurir".

Uprkos prodoru velikih trgovinskih lanaca, pijace ostaju srce nabavke. Jelena Nikolić iz JKP "Beogradske pijace" ističe da su povjerenje i direktan kontakt ključni faktori opstanka ovog vida trgovine.

"Beogradske pijace su nezamjenljiva mjesta nabavke, uprkos sve oštrijim tržišnim konkurencijama, ali svježina proizvoda govori više od hiljadu riječi. Cijene se razlikuju od prodajnog mjesta do prodajnog mjesta i one su mogućnost izbora. Ovo je takođe tržište ali bitna je i ta ljubaznost prodavaca, direktan kontakt na relaciji kupac-prodavac, to je izgrađeno povjerenje kroz godine i sve su to razlozi zašto su pijace nezamjenljive", kaže Nikolić.

Digitalizacija na tezgama

Jedna od najvećih novina koja olakšava kupovinu jeste uvođenje bezgotovinskog plaćanja. Pijace Kalenić, Đeram i Palilula prepoznate su kao pioniri ovog projekta koji je pokrenula Privredna komora Srbije.

Nikolić objašnjava da je ovo bio logičan korak u skladu sa potrebama savremenog kupca.

"To je bila dobra volja prodavaca da na osnovu toga što osjete puls tržišta, razgovaraju sa mušterijama, odlučili su da im i to omoguće. Taj projekat je Privredna komora Srbije pokrenula, mi smo to prepoznali, ponudili našim zakupcima", kaže.

Bez obzira na to da li tragate za egzotičnim jagodama od 1.000 dinara ili domaćim rukotvorinama, beogradske pijace u 2026. godini uspješno balansiraju između tradicije i modernih tehnologija.