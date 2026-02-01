Građani na udaru poskupljenja

Građani Republike Srpske su na stalnom udaru nekontrolisanog, i neopravdanog rasta cijena, kako osnovnih životnih namirnica tako i usluga i komunalija što u velikoj mjeri ugrožava životni standard. Ni ograničavanje marži nije korak ka smanjenju cijena, kažu stručnjaci, jer to može samo djelimično ali nedovoljno uticati na to da se iste smanje.

"Potrošačka korpa jeste posljednji podatak za mjesec decembar 25 godine i ona je premašila iznos od 2815 maraka troškovi prehrane su dostigli skoro iznos od 1300 maraka. Ono što smo u 2024. godini plaćali kao kilogram teletine u 25 smo plaćali kao kilogram junetine za isti iznos ako gledamo tu junetinu to je gotovo rast od 95 do do 97%", rekla je Božana Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske.

A da je problematika decenijska pokazuje i činjenica da oscilacije postoje, neke s razlogom neke i bez razloga ali sve sa željom ostvarivanja ekstra profita i monopolističkog djelovanja na tržištu koji je, nažalost, sve jači. A oni koji će najviše ispaštati jesu mala tržišta gdje će se primarna proizvodnja na taj način umnogome urušiti.

"To je jako opasno iz jasnog razloga što multinacionalne kompanije utiču na cijene prehrambenih proizvoda. Uzmimo samo mlijeko, ono što karakteriše naš region jeste određen nivo proizvodnje prerade i trgovačkih lanaca koji su jedan ciklus koji snabdijeva potrošače i zadovoljava egzistencijalne potrebe. Mi kao malo tržište jako teško se možemo tome oduprijeti, ono što uvijek govorimo kupujmo naše trošimo naše s tim da je našim proizvođačima sve teže da odgovore na te faktore ali moramo se boriti s onim što imamo", rekao je Aleksandar Ljuboja.

Apeli kako građana tako i Saveza sindikata Republike Srpske konačno će se sprovesti u djelo. Mnogo je prijedloga koji se moraju analizirati između ostalog, novčane kazne svim subjektima koji neopravdano i spekulativno podižu cijene.

"Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac održaće početkom naredne sedmice sastanak sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske na kojem će, između ostalog, biti riječi o aktivnostima resornog ministarstva usmjerenim na kontrolu rasta cijena", saopšteno je uz Ministarstva trgovine i turizma.

Naredna sedmica je ključna, ukoliko izostane blagovremena i efikasna reakcija, Savez sindikata Republike Srpske će, u skladu sa svojom ulogom i odgovornošću, preduzimati dalje korake, sve to s ciljem zaštite prava i interesa građana.