Iznenađujuće su: Stevo se vratio na Tajvan i uporedio cijene sa BiH

31.01.2026

18:36

Изненађујуће су: Стево се вратио на Тајван и упоредио цијене са БиХ
Stiv Lin, tajvanski ulični umjetnik koji je mjesecima oduševljavao Sarajlije i sve građane BiH svojim nastupima uživo, vratio se u matičnu zemlju.

Od milja prozvan Stevo Tajvanac, Lin je mjesecima sa svojom gitarom i izvedbama najvećih domaćih i stranih hitova u Ferhadiji privlačio pažnju domaćeg stanovništva, ali i turista.

Vrlo često Lin je isticao kako se osjeća izrazito ugodno u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, zbog čega mu je povratak na Tajvan bio poprilično emotivan.

Lin se javio iz Tajvana i to zanimljivim videom u kojem, ovog puta, centralnu ulogu nemaju njegova gitara i muzika.

Naime, Lin je otišao u jedan supermarket na Tajvanu koji je uporedio sa najvećim marketima u BiH, nakon čega je predstavio koliko koštaju osnovne životne namirnice i to u konvertibilnim markama.

Stevo Tajvanac tako je otkrio da u Tajvanu jedna jabuka košta 2 KM, banana 5 KM, mrkva 3 KM, đumbir 3 KM, jedna tikvica 3 KM, jedan paradajz 2 KM...

On je dalje dodao da tajvansko pivo košta 3 KM, jaja koštaju 3 KM, riba 10 KM, piletina 10 KM, litar i po ulja košta 8 KM, mlijeko je 4 KM, a najjeftinija boca vina košta 10 KM.

