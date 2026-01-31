Logo
Padaju cijene zlata i srebra

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

10:21

Падају цијене злата и сребра
Foto: Pixabay

Cijene zlata i srebra naglo su pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp nominovao Kevina Vorša za sljedećeg predsjednika Federalnih rezervi (FED).

Razlog za to je što je ovakav izbor za prvog čovjeka američke centralne banke ublažio zabrinutost oko nezavisnosti te finansijske institucije, prenio je Si-en-bi-si.

Srebro je palo za 10,6 odsto sa cijenom od oko 103,81 dolara po unci, iako je prethodno taj metal bio u minusu za čak 16 odsto i ispod granice od 100 dolara.

Камиони србија блокада

Srbija

Krenuli kamioni preko granice - kakvo rješenje nudi Brisel?

U međuvremenu, zlato je palo za oko 5,7 odsto i njime je trgovano po cijeni od 5.136,27 dolara po unci.

Prethodno je ovaj plemeniti metal izgubio čak sedam odsto.

Rasprodaja je zahvatila šire tržište plemenitih metala, pri čemu je platina pala za više od 10 odsto, a paladijum za blizu osam odsto.

Tramp je za nasljednika sadašnjeg predsjednika FED-a Džerouma Pauela imenovao Vorša, koji je služio u centralnoj banci tokom finansijske krize 2008. godine.

