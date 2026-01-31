Užas u komšiluku: Naplaćivali sahrane živima, mrtve pogrešno ukopavali

Na kritike aktualne opozicije, ali i bivše vlasti o neopravdanom podizanju cijena usluga na groblju, nova uprava uzvratila je šokantnim detaljima o pokapanju pokojnika dok su grobljem upravljali oni koji ih sada prozivaju.

Zbog toga traju i sudski sporovi.

"Pošto smo groblje naslijedili u gubitku, 2023. u negativna bilansa bila je 33.000 evra (oko 64.536 KM), 2025. do preuzimanja groblja taj se iznos udvostručio, pa smo išli detaljno analizirati gdje gubimo novac i naletjeli smo na slučaj odštete strankama, dakle na krivi ukop, gdje je to sve sa sudskim troškovima i troškovima advokata iznosilo 9.000 evra (oko 17.600 KM)", kazao je direktor gradskog groblja Viktorovac Dejanom Baiuttijem.

Dodao je kako je zasad potvrđen jedan takav slučaj i vansudska nagodba gdje su ostavljeni ostaci pokojnika na krivom grobnom mjestu.

Utvrđene su i druge nepravilnosti. Naplaćene su dvije sahrane za žive ljude, što je takođe utvrđeno prilikom obračuna.

"Prilikom inventure, obračuna sanduka, utvrdili smo da dva sanduka nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune utvrdili smo da su naplaćene dvije sahrane za žive ljude bez ikakvog pravnog ugovora, bez ikakve pravne osnove", rekao je Baiutti, dodajući kako još nisu podigli kaznene prijave za ove slučajeve, ali misli da će to učiniti, prenosi Dnevnik.hr.