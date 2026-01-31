Logo
Large banner

Užas u komšiluku: Naplaćivali sahrane živima, mrtve pogrešno ukopavali

Izvor:

Dnevnik.hr

31.01.2026

10:15

Komentari:

0
Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали
Foto: Unsplash

Na kritike aktualne opozicije, ali i bivše vlasti o neopravdanom podizanju cijena usluga na groblju, nova uprava uzvratila je šokantnim detaljima o pokapanju pokojnika dok su grobljem upravljali oni koji ih sada prozivaju.

Zbog toga traju i sudski sporovi.

"Pošto smo groblje naslijedili u gubitku, 2023. u negativna bilansa bila je 33.000 evra (oko 64.536 KM), 2025. do preuzimanja groblja taj se iznos udvostručio, pa smo išli detaljno analizirati gdje gubimo novac i naletjeli smo na slučaj odštete strankama, dakle na krivi ukop, gdje je to sve sa sudskim troškovima i troškovima advokata iznosilo 9.000 evra (oko 17.600 KM)", kazao je direktor gradskog groblja Viktorovac Dejanom Baiuttijem.

Dodao je kako je zasad potvrđen jedan takav slučaj i vansudska nagodba gdje su ostavljeni ostaci pokojnika na krivom grobnom mjestu.

Џефри Епстајн

Svijet

Objavljeni novi dokumenti o Epstajnu: Pominje se i Mask

Utvrđene su i druge nepravilnosti. Naplaćene su dvije sahrane za žive ljude, što je takođe utvrđeno prilikom obračuna.

"Prilikom inventure, obračuna sanduka, utvrdili smo da dva sanduka nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune utvrdili smo da su naplaćene dvije sahrane za žive ljude bez ikakvog pravnog ugovora, bez ikakve pravne osnove", rekao je Baiutti, dodajući kako još nisu podigli kaznene prijave za ove slučajeve, ali misli da će to učiniti, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

sahrane

groblje

troškovi

sahranjen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Objavljeni novi dokumenti o Epstajnu: Pominje se i Mask

13 h

0
Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Tenis

Kladionice opet precrtale Đokovića: Ovo su kvote za finalni meč Australijan opena

14 h

0
Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

Svijet

Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad

14 h

0
Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Nauka i tehnologija

Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

14 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Region

Djevojka umrla u kadi, stigao šokantan nalaz vještaka

16 h

0
Мирјана Пајковић након афере ''снимак'' дошла у БиХ: На ивици суза се исповједила

Region

Mirjana Pajković nakon afere ''snimak'' došla u BiH: Na ivici suza se ispovjedila

1 d

3
Црвена потјерница за Милошем Меденицом на страници Интерпола

Region

Crvena potjernica za Milošem Medenicom na stranici Interpola

1 d

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković šokirala izjavom: Navode me na samoubistvo

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner