Logo
Large banner

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

Izvor:

SRNA

20.02.2026

18:24

Komentari:

0
Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору
Foto: Pexels

Vanredna situacija proglašena je na području Maribora usljed snježnog nevremena gdje je težak i obilan snijega ostavio 40.000 ljudi bez struje.

Iz "Elektra Maribor" saopštili su da je do kvarova došlo usljed opterećenja vodova snijegom, rušenje drveća i granja na elektroenergetsku mrežu.

- Najgore je što su pali dalekovodi napona 110 kilovolta. Nije riječ o vodovima koji idu direktno do korisnika, već je situacija teža - pojasnili su iz ovog preduzeća.

Nestanak električne energije doveo je do poremećaja u snabdijevanju vodom za piće u sistemu mariborskog "Vodovoda".

кокошке

Ekonomija

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

Vremenski uslovi znatno su otežali i saobraćaj, te je došlo do kašnjenja i otkazivanja gradskih autobuskih linija zbog problema sa punjenjem električnih vozila.

Policijska uprava Maribor zabilježila je više saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Snijeg stvara probleme na sjeveru Hrvatske, cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, dok je u Zagorju dosad palo više od 25 centimetara, a putevi su prohodni za vozače sa zimskom opremom.

Direktor Županijske uprave za puteve Varaždinske županije Tomislav Osonjački rekao je da ima dosta problema na putevima, ne samo zbog snijega, već i zbog srušenog drveća na kolovoz.

Принц Ендру

Svijet

Britanska policija pretresla vilu Endrua, zabrinut i kralj Čarls

Snježne mećave prouzrokovale su u Austriji i južnoj Njemačkoj probleme u saobraćaju, posebno vazdušnom, a aerodrom u Beču je na nekoliko sati bio potpuno zatvoren.

- Otkazano je preko 150 letova, a pogođeno je preko 13.000 putnika - saopštio je aerodrom u Beču nakon ponovnog otvaranja tokom ranog poslijepodneva.

Policija u Bavarskoj je zabilježila nekoliko desetina saobraćajnih nezgoda s dvadesetak povrijeđenih, od čega troje teže.

U Štajerskoj je preko 30.000 stanovnika ostalo bez struje zbog kvara na više trafostanica.

Podijeli:

Tag :

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ukrajinski robot

Svijet

Zastrašujući snimak: Robot likvidirao ruskog vojnika

3 h

0
Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса

Svijet

Zastrašujući prizor: Policija upala u mračni podrum zbog dojave o požaru, tamo zatekli 56 mladića golih do pojasa

3 h

0
Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Svijet

Bitka se nastavlja: Prva reakcija Trampa nakon poništavanja carina

3 h

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

Hronika

Mladić (20) spremao teroristički napad u Makedoniji!

4 h

0

Više iz rubrike

Ослобођени Андрија Мандић и Милан Кнежевић!

Region

Oslobođeni Andrija Mandić i Milan Knežević!

6 h

1
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Ukinut pritvor Vesni Bratić

6 h

0
Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима

Region

Serijski ubica hara regionom? Ispituje se veza sa drugim zločinima

7 h

0
Дио града остао без струје: Дјеца пуштена из школе

Region

Dio grada ostao bez struje: Djeca puštena iz škole

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

20

58

Zaharova: Rusiju nije moguće zastrašiti, ni ukloniti

20

50

Osujećen teroristički napad, Francuska na nogama

20

47

Dodik: Mandić i Knežević su dobili ljudsku, moralnu i političku satisfakciju

20

33

Tramp nakon odluke Vrhovnog suda: "Uvodim globalne carine od 10 odsto"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner