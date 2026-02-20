Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

Vanredna situacija proglašena je na području Maribora usljed snježnog nevremena gdje je težak i obilan snijega ostavio 40.000 ljudi bez struje.

Iz "Elektra Maribor" saopštili su da je do kvarova došlo usljed opterećenja vodova snijegom, rušenje drveća i granja na elektroenergetsku mrežu.

- Najgore je što su pali dalekovodi napona 110 kilovolta. Nije riječ o vodovima koji idu direktno do korisnika, već je situacija teža - pojasnili su iz ovog preduzeća.

Nestanak električne energije doveo je do poremećaja u snabdijevanju vodom za piće u sistemu mariborskog "Vodovoda".

Vremenski uslovi znatno su otežali i saobraćaj, te je došlo do kašnjenja i otkazivanja gradskih autobuskih linija zbog problema sa punjenjem električnih vozila.

Policijska uprava Maribor zabilježila je više saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Snijeg stvara probleme na sjeveru Hrvatske, cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, dok je u Zagorju dosad palo više od 25 centimetara, a putevi su prohodni za vozače sa zimskom opremom.

Direktor Županijske uprave za puteve Varaždinske županije Tomislav Osonjački rekao je da ima dosta problema na putevima, ne samo zbog snijega, već i zbog srušenog drveća na kolovoz.

Snježne mećave prouzrokovale su u Austriji i južnoj Njemačkoj probleme u saobraćaju, posebno vazdušnom, a aerodrom u Beču je na nekoliko sati bio potpuno zatvoren.

- Otkazano je preko 150 letova, a pogođeno je preko 13.000 putnika - saopštio je aerodrom u Beču nakon ponovnog otvaranja tokom ranog poslijepodneva.

Policija u Bavarskoj je zabilježila nekoliko desetina saobraćajnih nezgoda s dvadesetak povrijeđenih, od čega troje teže.

U Štajerskoj je preko 30.000 stanovnika ostalo bez struje zbog kvara na više trafostanica.