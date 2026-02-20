Logo
Zastrašujući prizor: Policija upala u mračni podrum zbog dojave o požaru, tamo zatekli 56 mladića golih do pojasa

Izvor:

Kurir

20.02.2026

17:21

Komentari:

0
Застрашујући призор: Полиција упала у мрачни подрум због дојаве о пожару, тамо затекли 56 младића голих до појаса
Foto: Youtube/Printscreen/CrimePolice

Policajci su došli u kuću bratstva, koja pripada Alfa Delta Fi na Univerzitetu u Ajovi, 15. novembra 2024. godine, nakon dojave o požaru.

Međutim, nisu zatekli nikakav požar, već su na licu mjesta pronašli veliku grupu muškaraca, bez majica, s povezima preko očiju i prekrivene neidentifikovanim supstancama. Iz prostorije se širio snažan neprijatan miris.

Na snimku se čuje interakcija koju su imali kada je policija stigla.

– Ovo je policijsko odjeljenje. Ovo se ovdje završava. Ko je glavni? – upitao je policajac.

Nakon toga se obratio mladićima sa povezima preko očiju.

– Šta kažete da počnemo da čistimo ovo? Svi skinite poveze sa očiju. Već sam izdao više komandi da se očisti soba i izađe odavde, ali niko se ne pomjera. Očigledno je da ovo shvataju prilično ozbiljno – rekao je on.

Kasnije je utvrđeno da je riječ o hejzingu – obliku inicijacijskog rituala u bratstvima, tokom kojeg kandidati prolaze kroz često ponižavajuće i potencijalno opasne prakse kako bi „dokazali“ svoju lojalnost i spremnost na članstvo, prenosi Ledbajbl.

Policija je ubrzo saznala da je za događaj bio zadužen takozvani „haus ded“. Džozef Gaja (22) je kasnije ispitan, a snimak prikazuje kako bezbrižno pije i koristi elektronsku cigaretu dok policajci pretražuju kuću.

Protiv Gaje je podignuta optužnica. Novoobjavljeni snimak bilježi i njegov verbalni ispad prema policajcima tokom pretrage, pri čemu je, insistirajući da nema nikakvih dokaza protiv njega i da je njegov dosije čist, jednog policajca nazvao „je**m p*om“.

U jednom trenutku ponavljao je kako policija „nema ništa“ i tvrdio da u kući nije bilo nikakvog požara.

Доналд Трамп

Svijet

Bitka se nastavlja: Prva reakcija Trampa nakon poništavanja carina

Hejzing je zabranjen prema pravilima univerziteta i zakonima savezne države Ajove. Gaja je uhapšen dan nakon incidenta i optužen za ometanje službene radnje. Otprilike godinu dana kasnije optužbe su odbačene, nakon čega se i javno oglasio.

– Prošla godina bila je izazovna, ali zahvalan sam što je slučaj odbačen i što je istina prepoznata. Duboko cijenim vrijeme, trud i predanost mojih advokata, Dena Vondre i Brijane Pots, koji su radili na rješavanju ovog slučaja. Radujem se što ću ovo ostaviti iza sebe i fokusirati se na budućnost – rekao je za KCRG 9 nakon što je oslobođen.

Uprkos odbacivanju optužbi protiv njega, bratstvo Alfa Delta Fi suspendovano je sa Univerziteta u Ajovi u maju 2025, a zabrana bi trebalo da traje do 2029. godine.

Бенфика Реал Мурињо

Fudbal

Nije štedio riječi: Trener Bajerna žestoko opleo po Murinju

Univerzitet je u saopštenju poručio da je reagovao odmah nakon što su policija i vatrogasci, postupajući po dojavi o požarnom alarmu, u podrumu kuće zatekli više desetina kandidata s povezima preko očiju.

Naglasili su kako su predani zaštiti zdravlja i sigurnosti studenata i da će svako ponašanje koje ih dovodi u opasnost biti sankcionisano.

