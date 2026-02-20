Lindzi Von iskreno: "Napredak je spor"

Američka skijašica Lindzi Von prolazi kroz pravi pakao posle pada na Zimskim olimpijskim igrama, nakon kojeg je nekoliko dana provela u bolnici u Italiji, a zatim je transportovana u Sjedinjene Američke Države, kako bi imala još jednu operaciju.

Sada se Lindzi Von javila i otkrila da je i taj zahvat prošao uspješno, ali da nije bilo nimalo lako, što se da pretpostaviti s obzirom da je u pitanju teška povreda, potopomognuta i prethodnom koju je zaradila samo nekoliko dana pred početak Zimskih olimpijskih igara.

- Samo kratko obavještenje… moja posljednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se, ali teško je podnijeti bol. Napredak je spor, ali nadam se da ću uskoro izaći iz bolnice. Hvala svima na podršci - napisala je Lindzi Von.

Naravno, i dalje nije poznato kada će ova povreda za Lindzi Von biti prošlost, kao i da li smo je poslednji put gledali na stazi. Imajući u vidu njen karakter i hrabrost, očekuje nas odričan odgovor.

(telegraf)