Lindzi Von napustila bolnicu

Izvor:

SRNA

15.02.2026

11:54

Komentari:

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američka skijašica Lindzi Von otpuštena je iz bolnice u Italiji u koju je primljena prije sedam dana nakon teškog pada u olimpijskom spustu.

Olimpijska šampionka iz 2010. godine i druga najuspješnija skijašica Svjetskog kupa svih vremena krenula je ka aerodromu u Trevizu, na sjeveru zemlje.

Саво Минић у Орашцу

Republika Srpska

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Američka skijašica je saopštila ranije da je četvrta operacije noge prošla dobro i da se raduje povratku kući u Ameriku.

Ona je dodala da se oporavlja nakon nekoliko teških dana i da je pred njom dug put, jer joj je zakazana još jedna operacija u SAD.

"Ljubav koju gajim prema skijanju ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovo moći da stanem na vrh planine. I hoću", objavila je skijašica na "Instagramu".

илу-кисели купус-24112025

Savjeti

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Vonova se nadala da će postati najstarija osvajačica medalje u alpskom skijanju u istoriji Olimpijskih igara nakon što je ove godine osvojila dva spusta Svjetskog kupa i završila na podijumu u ostale tri trke.

