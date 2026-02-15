Lindzi Von napustila bolnicu

Izvor:
Američka skijašica Lindzi Von otpuštena je iz bolnice u Italiji u koju je primljena prije sedam dana nakon teškog pada u olimpijskom spustu.
Olimpijska šampionka iz 2010. godine i druga najuspješnija skijašica Svjetskog kupa svih vremena krenula je ka aerodromu u Trevizu, na sjeveru zemlje.
Američka skijašica je saopštila ranije da je četvrta operacije noge prošla dobro i da se raduje povratku kući u Ameriku.
Ona je dodala da se oporavlja nakon nekoliko teških dana i da je pred njom dug put, jer joj je zakazana još jedna operacija u SAD.
"Ljubav koju gajim prema skijanju ostaje. I dalje se radujem trenutku kada ću ponovo moći da stanem na vrh planine. I hoću", objavila je skijašica na "Instagramu".
Vonova se nadala da će postati najstarija osvajačica medalje u alpskom skijanju u istoriji Olimpijskih igara nakon što je ove godine osvojila dva spusta Svjetskog kupa i završila na podijumu u ostale tri trke.
