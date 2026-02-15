Logo
Large banner

Oprez! Povlači se prehrambeni proizvod

Izvor:

B92

15.02.2026

11:28

Komentari:

0
Опрез! Повлачи се прехрамбени производ
Foto: ATV

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvjestila je da je Državni inspektorat povukao pečenu govedine marke Vodopivec, koji se prodaju u rinfuzi i vakuum pakovanju, zbog otkrivanja perfluoroalkilnih jedinjenja (PFAS) iznad dozvoljene granice.

Riječ je o proizvodima: pečena prsa - prodaje se u rinfuzi, LOT 020226, datum isteka 02/17/2026. i LOT 030226 datum isteka 02/18/2026. i pečena prsa - vakuum pakovanje, LOT 230126 datum isteka 03/24/2026; LOT 270126 datum isteka 28. mart 2026; LOT 290126 datum isteka 03/29/2026; LOT 020226 datum isteka 04/03/2026 i LOT 030226 datum isteka 04/03/2026.

застава Српске

Republika Srpska

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Moramo čuvati Republiku Srpsku

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2023/915 o maksimalnim nivoima određenih zagađivača u hrani i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Proizvod stavlja na tržište Vodopivec Istra.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

meso

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Избила епидемија, наређене хитне мјере: Угрожено 160.000 дјеце

Zdravlje

Izbila epidemija, naređene hitne mjere: Ugroženo 160.000 djece

59 min

0
Шта значи ако на Сретење пада киша?

Zanimljivosti

Šta znači ako na Sretenje pada kiša?

1 h

0
Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу

Nauka i tehnologija

Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

1 h

0
Пренос: Централна манифестација поводом обиљежавања Сретења

Emisije

Prenos: Centralna manifestacija povodom obilježavanja Sretenja

1 h

0

Više iz rubrike

Кнежевић: Србе сматрају антидржавним елементом када год траже своја права

Region

Knežević: Srbe smatraju antidržavnim elementom kada god traže svoja prava

2 h

0
Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

Region

Nevjerovatan snimak iz Nacionalnog parka: Divlje svinje uživale u snijegu

16 h

0
Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Region

Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

16 h

0
Пензионери у комшилуку могу до веће пензије: Ево шта је потребно да ураде

Region

Penzioneri u komšiluku mogu do veće penzije: Evo šta je potrebno da urade

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

11

37

Kako zaustaviti kvarenje kiselog kupusa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner