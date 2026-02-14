Nevjerovatan snimak iz Nacionalnog parka: Divlje svinje uživale u snijegu

Nacionalni park Paklenica u Hrvatskoj obradovao je svoje pratioce novim snimkom, nakon što je njihova kamera uhvatila čopor divljih svinja, koje borave na ovom području, kako uživaju u zimskim radostima.

Dok je snijeg oko njih, kako se vidi na snimku, razigrane divlje svinje trče, skaču, međusobno se igraju i uživaju u svakoj sekundi zimske idile.

Divlje svinje samo su jedan od sisara koji su zabilježeni u Paklenici. Osim njih, na prostoru parka mogu se sresti i srne, jeleni i divokoze.

Takođe, uobičajeno je da na prostoru parka obitavaju i smeđi medvjedi, vukovi, risovi, lisice, lasice, kune i divlje mačke.

"Baš kao klinci na treningu borilačkih veština – jedni sparuju, drugi bi nešto prigrizli, a treći zabušavaju", glasio je jedan od komentara ispod videa, prenosi Blic.