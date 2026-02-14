Logo
Large banner

Nevjerovatan snimak iz Nacionalnog parka: Divlje svinje uživale u snijegu

Izvor:

Blic

14.02.2026

20:02

Komentari:

0
Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу
Foto: Printscreen/Intagram/NP Paklenica

Nacionalni park Paklenica u Hrvatskoj obradovao je svoje pratioce novim snimkom, nakon što je njihova kamera uhvatila čopor divljih svinja, koje borave na ovom području, kako uživaju u zimskim radostima.

Dok je snijeg oko njih, kako se vidi na snimku, razigrane divlje svinje trče, skaču, međusobno se igraju i uživaju u svakoj sekundi zimske idile.

Divlje svinje samo su jedan od sisara koji su zabilježeni u Paklenici. Osim njih, na prostoru parka mogu se sresti i srne, jeleni i divokoze.

"Baš kao klinci na treningu borilačkih veština"

Takođe, uobičajeno je da na prostoru parka obitavaju i smeđi medvjedi, vukovi, risovi, lisice, lasice, kune i divlje mačke.

"Baš kao klinci na treningu borilačkih veština – jedni sparuju, drugi bi nešto prigrizli, a treći zabušavaju", glasio je jedan od komentara ispod videa, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi :

divlje svinje

NP Paklenica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Region

Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

1 h

0
Да ли кромпир смије да се подгријава?

Savjeti

Da li krompir smije da se podgrijava?

1 h

0
Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Ostali sportovi

Ronilački klub "Buk" domaćin Treće stručne konferencije

1 h

0
Херцеговци прославили славу винограда

Republika Srpska

Hercegovci proslavili slavu vinograda

1 h

0

Više iz rubrike

Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Region

Teretni brod udario u čuvenog "Galeba"

1 h

0
Пензионери у комшилуку могу до веће пензије: Ево шта је потребно да ураде

Region

Penzioneri u komšiluku mogu do veće penzije: Evo šta je potrebno da urade

4 h

0
Вуковар

Region

Hrvatska se fizički spaja sa Srbijom i to kod Vukovara

6 h

0
Младић (25) брутално убио старицу

Region

Mladić (25) brutalno ubio staricu

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

53

Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

20

44

Tragedija u Kotor Varoši: Policajac počinio samoubistvo

20

40

Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

20

23

Sutra je Sretenje Gospodnje: Ovaj dan se smatra susretom Boga i ljudi

Small banner

Trenutno na programu

19:45

Bez komentara

bez komentara

19:55

Marketing

marketing

20:00

Putnik namjernik

putopis

20:30

Obećani Život S01 EP02 (12+)

serijski program

21:30

SB zatvara krug (12+)

filmski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner