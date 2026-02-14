Da li krompir smije da se podgrijava?

Podgrijavanje hrane samo po sebi ne mora da bude opasno, ali način na koji se obroci čuvaju nakon kuhanja može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Posebnu pažnju treba obratiti na krompir, koji se često priprema unaprijed i kasnije ponovo zagrijava.

Kuhani krompir može se podgrijati samo ako je nakon pripreme brzo ohlađen i pravilno skladišten u frižideru.

Problem nastaje kada ostane na sobnoj temperaturi, naročito ako je prekriven aluminijskom folijom ili zatvoren u nekoj plastičnoj posudi.

U takvim uslovima stvaraju se povoljni uslovi za razvoj opasnih bakterija koje mogu dovesti do ozbiljnog trovanja hranom.

Iako se krompir često izdvaja kao rizičan, postoje i druge namirnice koje zahtijevaju dodatni oprez prilikom ponovnog zagrijavanja.

Gljive

Nakon termičke obrade, gljive se lako kvare ako se ne skladište pravilno. Njihovo podgrijavanje može izazvati probavne tegobe, posebno ukoliko su prethodno duže stajale van frižidera.

Preporučuje se da se čuvaju u frižideru najviše jedan dan i da se prije konzumacije temeljno zagriju.

Spanać i drugo lisnato povrće

Spanać, ali i ostale vrste lisnatog povrća, mogu sadržavati veće količine nitrata. Prilikom ponovnog zagrijavanja mogu da promijene svoju strukturu i postanu potencijalno štetni, zbog čega se savjetuje oprez i izbjegavanje višestrukog podgrijavanja.

Kako bi se smanjio rizik po zdravlje, važno je da kuhanu hranu što prije ohladite, čuvate u frižideru i podgrijavate samo jednom, posebno kada je riječ o namirnicama poput krompira, piše Superžena.