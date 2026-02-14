Niste ni svjesni rizika: Prestanite držati plastične kese u kuhinji

Prostor ispod kuhinjske sudopere mnogima služi kao praktično mjesto za odlaganje raznih sitnica - sredstava za čišćenje, sunđera, pa čak i plastičnih ili papirnih kesa.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti loša, pa čak i rizična navika po higijenu i bezbjednost doma.

Iako d‌jeluje bezazleno, držanje kesa ispod sudopere može stvoriti niz problema o kojima rijetko razmišljamo.

Zašto ne treba da držite kese na ovom mjestu

Ispod sudopere se gotovo uvijek nalazi povećana količina vlage. Vodovodne cijevi, para od tople vode i moguća kondenzacija stvaraju mikroklimu pogodnu za razvoj buđi i bakterija.

Plastične i posebno papirne kese u takvoj sredini lako upijaju vlagu, što ih čini nehigijenskim za dalju upotrebu.

Neprimjetna curenja mogu napraviti problem

Čak i minimalno curenje cijevi često ostane neprimjećeno. Kese koje stoje u tom prostoru mogu se navlažiti, oštetiti ili početi da se raspadaju.

Osim što postaju neupotrebljive, mogu doprinjeti stvaranju neprijatnih mirisa i dodatnom razvoju buđi.

Privlačenje insekata i štetočina

Tamni i vlažni prostori idealni su za insekte. Ako se ispod sudopere nalaze kese, naročito ako su korišćene ili vlažne, to može privući mrave, bubašvabe i druge štetočine.

Ovakva situacija može se brzo pretvoriti u ozbiljan higijenski problem u kuhinji.

Ispod sudopere se često čuvaju sredstva za čišćenje. Ako dođe do curenja ili prosipanja hemikalija, kese mogu biti kontaminirane. Takve kese kasnije mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno ako ih koristite za odlaganje hrane ili ličnih stvari.

Potencijalna opasnost od zapaljenja

Plastične kese su lako zapaljive. U prostoru gdje se nalaze hemikalije, isparenja i instalacije, ovaj rizik nije zanemarljiv.

Iako rijetko, ovakve situacije mogu dovesti do ozbiljnih posljedica.

Neprijatni mirisi

Vlažnost i zatvoren prostor pogoduju zadržavanju mirisa. Kese koje stoje ispod sudopere često poprime neprijatan miris, čak i kada nisu korišćene.

Gd‌je je bolje čuvati kese?

Umjesto ispod sudopere, kese je bolje držati:

u suvim kuhinjskim fiokama

na policama dalje od izvora vlage

u organizatorima ili kutijama

odvojeno od hemikalija

Iako d‌jeluje kao praktično rješenje, prostor ispod sudopere nije pogodan za odlaganje kesa. Vlažnost, mogućnost curenja, prisustvo hemikalija i rizik od razvoja buđi čine ga nebezbjednim mjestom za ovu namjenu.

Mala promjena u organizaciji kuhinje može značajno doprinjeti higijeni i bezbjednosti doma, prenosi Ona.