Drugačija politička atmosfera u Evropi i svijetu, šansa za Srpsku

U Evropi i svijetu primijeti se drugačija politička atmosfera u odnosu na prethodne godine i decenije. Dolaskom Donalda Trampa na mjesto predsjednika Amerike, promijenila se geopolitička klima, fokus nije više na intervencionizmu, koji je bio dominantan dok su vladale demokrate. A to je osjetila i Republika Srpska.

"Postoji više onih koji saopštavaju da je drugačije vrijeme i da neka pravila koja su ranije bila na sceni ili nisu više, ili se moraju mijenjati", rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Stvari se i te kako mijenjaju, kažu i analitičari. Završen je period unipolarnog svijeta u kom su SAD sa demokratama i zapadnim saveznicima imali monopol na svjetskoj šahovskoj tabli. Zbog takvog stanja, rijetke su bile situacije u kojima je Republika Srpska na velikim adresama mogla iznijeti svoj stav.

"Era ovog svijeta kojeg poznajemo je završena, da je multipolarni svijet novi segment na kojem počivaju svjetska pravila, norme na kojima će počivati novi odnosi. Mislim da su institucije Republike Srpske uvidjele promjene geopolitičkih odnosa i da su ih spremno dočekale", kazao je stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

U posljednjih mjesec dana, delegacija Srpske bila je prisutna u SAD, Izraelu i Mađarskoj gdje je jasno iznijela svoje viđenje situacije u BiH. To je po običaju zasmetalo bošnjačkom političkom korpusu koji je na sve načine pokušao da umanji ugled Srpske na međunarodnoj sceni.

"Vidjeli smo da su u nedavnoj posjeti SAD gdje su Dodik i Cvijanović razgovarali sa velikim brojem zvaničnika SAD koji shvataju stanje u BiH i da su razgovarali o povratku Dejtonu, a to je smetalo bošnjačkim političarima i političkom Sarajevu, zašto jer to znači više Republike Srpske a manje BiH. I samim tim oni su uplašeni kako će BiH da funkcioniše ako se međunarodni faktor i visoki predstavnici ne budu bavili BiH", izjavio je politikolog Davor Strika.

Institucije Srpske žele da imaju svoju autonomiju, svoja prava, da odlučuju i kreiraju razne procese važne za građane i da se glas Srpske čuje i na međunarodnom planu. Nedavno je bilo nezamislivo da se srpska strana čuje u Vašingtonu. Sada se situacija mijenja, konačno, kako bi naš stav bio relevantan na međunarodnom planu.