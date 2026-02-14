Oglasio se otac Marka Mikića (38) koji je umro poslije operacije krajnika

U bolnici u Čačku u noći između 11. i 12. februara umro je pacijent (38) nakon hiruške intervencije, nekoliko dana nakon smrti četvorogodišnje Eme.

Šta je do sada poznato o slučaju?

Pacijent (38) preminuo u noći između 11. i 12. februara nakon operacije krajnika

Nekoliko dana ranije preminula četvorogodišnja d‌jevojčica nakon slične intervencije

Porodica tvrdi da preminuli nije imao pridružene bolesti

Tužilaštvo naložilo obdukciju i prikupljanje obavještenja

Ministarstvo zdravlja poslalo inspekciju i privremeno zaustavilo hladne operacije

Oglasio se otac Marka Mikića

Otac preminulog Marka Mikića, oglasio se ovim povodom i istakao da njegov sin nije imao pridružene bolesti, te da nije bio nepoznat ljekarima u čačanskoj bolnici.

Slavoljub Mikić iz sela Baličevca kod Merošine, razgovarao je danas sa novinarima u Nišu, a za portal Telegraf izjavio je da njegov sin ima i prezime.

"Moj sin ima ime i prezime"

"Moj sin nije gastarbajter. Moj sin ima ime i prezime. On je Marko Mikić. Moj sin nije nepoznanica bio u toj bolnici. Njemu je bilo loše na Zlatiboru, pa je u decembru u ovoj bolnici ležao dve nedelje zbog problema sa krajnicima. Sada mu je zakazana bila operacija kod iste doktorke. Nije istina da je imao pridružene bolesti. Jedini problem su bili krajnici. Moj sin je imao problema sa grlom. Ležao je dve nedelje u istoj toj klinici gde mu je rečeno da je operacija krajnika rutinska operacija i da će to da se završi kako treba. Tako je i upoznao doktorku koja ga je operisala. U decembru se završilo tako što je to dovedeno u nivo da može da se operiše. On je naravno sakupljao rezultate koji su relevantni. On nije imao pridružene bolesti", kaže neutješni otac.

"Nisam mogao da utičem"

Kako je dalje ispričao, on je bio svjestan ove situacije sa malom Emom, ali nije mogao da utiče na svog sina.

"On je odrastao čovek sa 38 godina. Ne mogu da odlučujem umesto njega. Ne, tu nema ubeđivanja, tu institucije odlučuju. Ne mogu ja da utičem na čoveka koji ima 38 godina. Niti je on mogao da donese takvu odluku kad su mu prijatelji koji su bili kod njega rekli da se to desilo sa malom Emom, on im je rekao: "Pa hajde, bre, ljudi, ovo je rutinska operacija, to se dešava jednom u milion. A ja sam tek drugi" i bio je drugi, kaže neutješni otac.

Razgovaraće sa advokatima

Na naše pitanje šta dalje, rekao je razgovaraće sa advokatima, te da u ovom trenutku nije u situaciji da bilo šta preduzima dok ne dobije izvještaj sa obdukcije.

"Nije imao pridružene bolesti kako se priča i neljudski je pisati na taj način. Nije gastarbajter, on je Marko Mikić. On je nečiji sin, on je nečiji brat. On je državljanin ove države, a ne gastarbajter. Nije to šrafovska roba koja može da se baci", poručuje Slavoljub.

Oglasilo se Više javno tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se juče povodom smrti muškarca starog 38 godina, koji je preminuo nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u ovom gradu.

Tužilaštvo je naložilo obdukciju.

"U vezi pojačanog interesovanja javnosti povodom događaja kada je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, preminuo muškarac star 38 godina, obaveštavamo javnost da je Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo da se obavi obdukcija tela preminulog, kao i da je Policijskoj upravi u Čačku podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi navedenog događaja, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka", naveli su u saopštenju.

D‌jevojčica Ema (4) preminula nekoliko dana ranije

"Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon komplikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo", bila je prva informacija koja je dospela u medije 9. februara. Njena majka Sanja oglasila se tada i sa tugom i nevjericom u glasu objasnila da je Ema bila zdravo dete.

"Ema je bila sasvim normalno i zdravo dete. Svi rezultati pre operacije su bili uredni. Ono što me najviše boli jeste nehuman odnos. Rekli su mi da idem taksijem za Beograd, nisu mi dozvolili da putujem sa njom", rekla je tada devojčicina majka.

Građani Čačka organizovali su protestni skup ispred bolnice, a nakon prvog slučaja, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podnio je ostavku.

Lončar: Odgovorni će biti kažnjeni

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar gostujući na RTS-u, istakao je da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici je opomena za sve i da preko toga ne može da se pređe. Kako je naglasio, inspekcija će ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni.

Prema njegovim riječima, u ovom momentu se ne može utvrditi da li je bilo greške ljekara, ali ono što je utvrđeno je da ne može otpusna lista da se šalje viber porukom i da ne postoji komunikacija sa porodicom.

"To ne sme i ne može da se dešava. Moramo da izvučemo poruku iz svega ovoga. Moramo da budemo ljubazniji prema pacijentima i prema rodbini, da se izbaci politika iz zdravstva. Moramo da se bavimo pomaganjem ljudima. Mi moramo da proverimo ceo sistem u toj bolnici. Da bi građani bili sigurni u bolnici su ljudi iz Kragujevca. Zaustavili smo hladne operacije. Došao je i drugi tim da pogledaju ceo sistem ne samo ORL, da daju podršku", istakao je Lončar.