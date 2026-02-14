Izgorio luksuzni automobil: Napadač snimljen kako poliva vozilo

Noćas oko jedan sat poslije ponoći u Dubljanskoj ulici na Vračaru izbio je požar na putničkom automobilu marke "audi".

Vozilo je bilo parkirano uz kolovoz, a plamen su prvi primjetili stanari obližnjih zgrada koji su odmah pozvali vatrogasce. Vatrogasne ekipe brzo su stigle na lice mjesta i uspjele da lokalizuju požar prije nego što se proširio na susjedna vozila ili okolne objekte.

Svijet Kraj osmočasovnog radnog vremena u Njemačkoj?

Na sreću, u incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Prema riječima košija, požar je brzo buknuo i u kratkom roku zahvatio veći dio automobila.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sigurnosne kamere sa okolnih zgrada zabilježile su osobu za koju se sumnja da je izazvala požar. Na snimku se vidi kako nepoznati napadač prilazi automobilu, poliva ga zapaljivom tečnošću, pali vatru, a zatim odlazi u nepoznatom pravcu.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, dok se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta.

Tenis Objavljena fotografija smrvljenog auta stradale Tatjane Ječmenice

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.