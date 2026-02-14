Dvojac upao u stanicu i napao policiju, povrijeđen službenik

Dervenćani B.N. i I.B. uhapšeni su juče, 13. februara, zbog napada na policajce, prijetnji i vrijeđanja, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

"Policijski službenici Policijske stanice Derventa su juče, 13.02.2026. godine, lišili slobode lice inicijala B.N. iz Dervente, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“ i lice inicijala I.B. iz Dervente zbog počinjenog prekršaja iz člana 24. (Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija) Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da je najprije policijska stanica dobila telefonski poziv putem kojeg je jedna osoba vrijeđala policijske službenike.

"Nedugo potom, u službene prostorije Policijske stanice Derventa su pristupila dva lica, od kojih je jedno lice inicijala B.N. i upućuje prijetnje, a zatim fizički nasrće na policijske službenike nanoseći tjelesne povrede jednom policijskom službeniku, dok je drugo lice inicijala I.B. vrijeđalo policijske službenike, nakon čega su oba lišena slobode", objašnjavaju u policiji.

Po kompletiranju i dokumentovanju predmeta B.N. će uz izvještaj o izvršenom krivičnim djelu biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Doboj, dok će protiv I.B. biti pokrenut prekršajni postupak.