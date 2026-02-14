Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Autor:Stevan Lulić
14.02.2026
10:17
Komentari:0
Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, 14. februara, dogodila na putu Gacko-Foča.
Nesreća se desila u mjestu Čemerno kod Foče kada je automobil pežo sletio sa puta i prevrnuo se.
Tom prilikom povrijeđeni su članovi porodice iz Srbije, saznaje ATV.
Kako nam je potvrđeno u policiji, povrede su zadobili vozač N.S, kao i putnici T.S, S.S. i J.V.
"Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsku bolnicu u Foči", rečeno nam je u policiji.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko.
