Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, 14. februara, dogodila na putu Gacko-Foča.

Nesreća se desila u mjestu Čemerno kod Foče kada je automobil pežo sletio sa puta i prevrnuo se.

Tom prilikom povrijeđeni su članovi porodice iz Srbije, saznaje ATV.

Kako nam je potvrđeno u policiji, povrede su zadobili vozač N.S, kao i putnici T.S, S.S. i J.V.

"Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsku bolnicu u Foči", rečeno nam je u policiji.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko.