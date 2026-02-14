Logo
Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

14.02.2026

10:17

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, 14. februara, dogodila na putu Gacko-Foča.

Nesreća se desila u mjestu Čemerno kod Foče kada je automobil pežo sletio sa puta i prevrnuo se.

Tom prilikom povrijeđeni su članovi porodice iz Srbije, saznaje ATV.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj

Kako nam je potvrđeno u policiji, povrede su zadobili vozač N.S, kao i putnici T.S, S.S. i J.V.

"Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetsku bolnicu u Foči", rečeno nam je u policiji.

Татјана Јечменица

Tenis

Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko.

