Logo
Large banner

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Izvor:

Informer

14.02.2026

09:34

Komentari:

0
Татјана Јечменица бивша тенисерка
Foto: Instagram

akon stravične nesreće, u kojoj je sinoć poginula nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica, vozač kamiona koji je učestvovao u udesu odmah je podvrgnut testovima na alkohol i drogu koji su, kako saznaje Informer, bili negativni.

Nesreća se dogodila sinoć u 21.54 čas, na obilaznici kod Orlovače, kada su se sudarili džip i kamion. Tatjana je na preminula na licu mjesta, dok je njen muž Darko Jevtić u teškom stanju, prevezen u bolnicu.

Седин Мешиновић

Hronika

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač. Po dolasku na mjesto nesreće, čovjek je bio vidno potresen i u stanju šoka. Kako istraga nalaže, odmah je priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol - otkriva Informerov izvor.

Dodaje da mu je vađena krv i davao je urin.

- Testovi su ponovljeni i svi rezultati su bili negativni. Istraga se nastavlja se i dalje, a kamion i auto su poslati na vještačenje – navodi on.

Татјана Јечменица

Tenis

Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Šta se dogodilo?

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu, a ljekari mu se bore za život. Ječmenica je, nažalost, preminula, a kako je prenio "RTS", izgubila je borbu za život tokom spasilačke akcije izvlačenja.

Prema prvim informacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naletio na njih. Automobil koji je vozila potpuno je smrskan.

Татјана Јечменица

Ostali sportovi

Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

Ova tragedija potresla je sportsku javnost u Srbiji, jer je Tatjana Ječmenica godinama bila prisutna u domaćem tenisu, prvo kao igračica, a potom i kao selektorka reprezentacije.

Podijeli:

Tagovi :

Poginula Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отворен празник Мимозе у Херцег Новом

Region

Otvoren 57. "Praznik mimoze" u Herceg Novom

21 min

0
Не помишљајте да ове ствари однесете из хотела: Можете завршити на ''црној листи'' и папрено платити

Savjeti

Ne pomišljajte da ove stvari odnesete iz hotela: Možete završiti na ''crnoj listi'' i papreno platiti

32 min

0
Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Scena

Tijana Ajfon od vjerenika za Dan zaljubljenih dobila džip vrijedan 140.000 evra

43 min

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

37 min

0

Više iz rubrike

Седин Мешиновић

Hronika

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

14 min

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

37 min

0
Полиција аутомобил

Hronika

Kombi završio na šinama, dijelovi rasuti po putu

1 h

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Hronika

U jezivoj nesreći poginula Tatjana Ječmenica

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

09

34

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

09

33

Dio Banjaluke danas bez grijanja

09

27

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner