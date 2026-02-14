Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

akon stravične nesreće, u kojoj je sinoć poginula nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica, vozač kamiona koji je učestvovao u udesu odmah je podvrgnut testovima na alkohol i drogu koji su, kako saznaje Informer, bili negativni.

Nesreća se dogodila sinoć u 21.54 čas, na obilaznici kod Orlovače, kada su se sudarili džip i kamion. Tatjana je na preminula na licu mjesta, dok je njen muž Darko Jevtić u teškom stanju, prevezen u bolnicu.

Hronika U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač. Po dolasku na mjesto nesreće, čovjek je bio vidno potresen i u stanju šoka. Kako istraga nalaže, odmah je priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol - otkriva Informerov izvor.

Dodaje da mu je vađena krv i davao je urin.

- Testovi su ponovljeni i svi rezultati su bili negativni. Istraga se nastavlja se i dalje, a kamion i auto su poslati na vještačenje – navodi on.

Tenis Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Šta se dogodilo?

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu, a ljekari mu se bore za život. Ječmenica je, nažalost, preminula, a kako je prenio "RTS", izgubila je borbu za život tokom spasilačke akcije izvlačenja.

Prema prvim informacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naletio na njih. Automobil koji je vozila potpuno je smrskan.

Ostali sportovi Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

Ova tragedija potresla je sportsku javnost u Srbiji, jer je Tatjana Ječmenica godinama bila prisutna u domaćem tenisu, prvo kao igračica, a potom i kao selektorka reprezentacije.