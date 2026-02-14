Otvoren 57. "Praznik mimoze" u Herceg Novom

Manifestacija "Praznika mimoze" zvanično je otvorena u Herceg Novom koji će u narednih 15 dana biti centar zabave i kulture u regionu i ponuditi više od 60 programskih sadržaja.

Početak najveće novske fešte označen je sinoć festivalskom povorkom i predajom ključeva grada karnevalistima.

Kapo karnevala podigao je zastavu 57. "Praznika mimoze" na kulu koja je simbol grada, dok su trombonjeri označili polazak povorke sa Trga Nikole Đurkovića.

Gradska muzika Herceg Novog sa mažoretkinjama, Mjesna muzika Đenovići, trombonjeri i članovi karnevalske grupe "Maškare" prodefilovali su centrom grada, preko Škvera i šetalištem do Igala, gdje je upriličena ceremonija otvaranja.

Jednu od najdugovječnijih manifestacija u regionu otvorila je glumica Tanja Bošković, počasni građanin Herceg Novog.

Ona je sa glumcem Dejanom Đonovićem premijerno izvela "Novski valc" po tekstu i muzici Olivera Nedovića, koji uz Aleksu Kotana potpisuje i aranžman.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić rekao je da je "Praznik mimoze" brend Crne Gore i jedna od najznačajnijih manifestacija u ovom periodu godine.

"Uvijek ste dobrodošli u naš grad koji vas dočekuje otvorenih ruku. Pred vama je u narednih petnaestak dana više od 60 programa koje smo pripremili", rekao je Katić.

Nakon ceremonije otvaranja, upriličen je vatromet, a zatim su nastupili Goran Karan i Nina Badrić.

Otvaranju festivala prisustvovalo je više hiljada Novljana i gostiju.

Danas će biti održana fešta od mimoze, ribe i vina duž hercegnovske rivijere. U Đenovićima će nastupiti Kaliopi, a u Baošićima Ansambl "Stari kapetan" i Danijel Alibabić.