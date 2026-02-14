Logo
Ko je muž Tatjane Ječmenice koji se bori za život

Telegraf

Telegraf

14.02.2026

08:44

Татјана Јечменица с мужем
Foto: Instagram

Tragična vijest potresla je cijelu Srbiju, jer je u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila kod Orlovače, u sudaru teretnog i putničkog vozila, poginula Tatjana Ječmenica, bivša srpska teniserka i selektorka FED kup reprezentacije Srbije.

Ona je bila u kolima sa suprugom, kada je na njih naletio kamion. Ona je poginula dok su vatrogasci pokušavali da ih izvuku iz slupanog automobila, a suprug Darko Jevtić je u teškom stanju u bolnici i trenutno se nalazi u indukovanoj komi sa povredama grudnog koša i ljekari mu se bore za život.

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se vjenčali 2013. godine i imaju sina Aleksu.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine!

On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gdje je do danas, a za to vrijeme je osvojio neverovatnih 37 trofeja, prenosi "Telegraf".

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspješniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i ministar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na vjenčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsjednik FK Vojvodina.

