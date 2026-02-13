Vučević: Predaja nikad nije bila opcija

Izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević rekao je da Srbi sa obje strane Drine i svuda gdje žive pripadaju istom duhovnom i kulturnom prostoru i zato je njegovanje odnosa uz puno poštovanje međunarodnog prava, pravde i mira trajni imperativ.

"Pravnim i diplomatskim sredstvima branićemo naše pravo na postojanje, dostojanstvo i slobodu. Predaja nikad nije bila opcija, a ni mržnja prema drugom naš put", poručio je Vučević u obraćanju na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Srpske.

On je istakao da se vremena podjela i embarga nikad se neće ponoviti.

"Danas, na Dan državnosti, s punim poštovanjem prema precima i odgovornošću prema potomcima, poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno, ali odlučno i dostojanstveno, bez mržnje, ali s jasnom sviješću ko smo, šta smo preživjeli i šta ostavljamo budućim generacijama", poručio je Vučević.