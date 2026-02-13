Ovo su mogući uzroci dvije smrti u Čačku nakon operacije krajnika

Nakon smrti četvorogodišnje Eme, koja je preminula poslije rutinske operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, juče je u istoj zdravstvenoj ustanovi preminuo i tridesetosmogodišnji muškarac iz Niša.

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da preminuli pacijent nije imao srpsko zdravstveno osiguranje, već se samoinicijativno prijavio na hiruršku intervenciju koju je sam i platio.

U jutarnji program "Kurir" televizije "Redakcija" uključila se Gordana Injac iz Čačka, iznoseći najnovije informacije povodom još jedne smrti u Opštoj bolnici.

"Sve oči su u ovom trenutku u Čačku uprte u Više javno tužilaštvo. Tamo treba da stignu obje obdukcije pacijenata koji su operisani na ORL odjeljenju sa smrtnim ishodom", kaže Injac za "Redakciju".

Ona prenosi i reakcije građana, ističući da su dešavanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno glavna tema u gradu.

Čačani pozdravljaju odluku ministra da se na ovo odjeljenje dovedu ljekari iz drugih ustanova, koji trenutno pregledaju pacijente. Takođe je pozitivno ocijenjena odluka da se do daljnjeg obustave operacije, te da se zbrinjavaju samo hitni slučajevi, pri čemu intervencije obavljaju ljekari iz tercijarnih ustanova u Beogradu i Kragujevcu.

Ipak, pojedini građani zamjeraju što slične mjere nisu uvedene i na drugim odjeljenjima čačanske bolnice, navodeći da ORL odjeljenje nije jedini problem u sistemu. Kao primjer ističu nedavni slučaj na internom odjeljenju, gdje je jedan pacijent izvršio samoubistvo.

Mogući uzroci smrti

U program se putem video-poziva uključio i profesor doktor Jorgos Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije, koji je govorio o mogućim komplikacijama kod djece, čak i kada su prethodno obavljene sve neophodne pretrage i analize.

"Ne postoji praktično nijedna medicinska intervencija sa nultim rizikom. U tom smislu, hirurgija svakako prednjači kada je riječ o mogućim komplikacijama. One su povezane kako sa samim operativnim zahvatom, tako i sa anestezijom, što je, prema do sada poznatim informacijama, najvjerovatnije bio slučaj kod ovog djeteta. Vrlo je moguće da je u pitanju jedna od najtežih postoperativnih komplikacija tokom buđenja iz anestezije – laringospazam, odnosno grč mišića grkljana, koji poput kapije zatvori disajne puteve", istakao je Konstantinidis.

On je dodao da postoje i stanja koja se ispolje tek kada organizam prvi put dođe u kontakt sa određenim lijekom, u ovom slučaju anestetikom.

"Takve reakcije ne moraju biti ranije poznate, jer se genetska predispozicija može ispoljiti tek pri prvom kontaktu sa lijekom. Može doći do takozvane maligne hipertermije, naglog povećanja tjelesne temperature, što može dovesti do teških komplikacija, uključujući poremećaje srčanog ritma i neželjeni ishod", objasnio je on.

Gost u studiju bio je doktor Branislav Piščević, plastični hirurg, koji je govorio o adekvatnoj komunikaciji sa porodicom nakon smrtnog ishoda, kao i o slanju otpusne liste putem aplikacija za razmjenu poruka. On je istakao koliko je važno da porodica bude detaljno informisana prije same intervencije.

"Standardna procedura podrazumijeva da se pacijentu objasni zbog čega se operacija radi, šta ga očekuje, koje su moguće posljedice, kakav je rehabilitacioni period i kolika je šansa za uspjeh", rekao je Piščević.

Govoreći o slučaju tridesetosmogodišnjeg muškarca, koji je potpisao saglasnost i prihvatio rizike operacije, dodao je:

"Nije dovoljno da pacijent samo nešto potpiše, čak i kada mu je sve objašnjeno. Tu postoji vrlo tanka granica za ljekara – da li prihvatiti ili ne prihvatiti takvog pacijenta. Ipak, za svaku operaciju i svakog pacijenta postoje jasno definisani protokoli u svim bolnicama, gdje pacijent svojom saglasnošću potvrđuje da je upoznat sa rizicima. Koliko je zaista razumio i koliko je bio svjestan, to je drugo pitanje".

Da li postoji rutinska operacija?

Pojedini doktori i hirurzi ovih dana izjavili su da operacija krajnika nikako nije rutinska intervencija, ali i da je smrtnost izuzetno rijetka, te da je ovakav ishod gotovo nezabilježen, jer sama procedura spada među najbezbjednije hirurške zahvate.

Postavlja se pitanje da li uopšte postoje intervencije u opštoj anesteziji koje se mogu smatrati rutinskim. Iako operacija krajnika spada među najčešće izvođene hirurške zahvate, ostaje dilema da li se ona zaista može nazvati rutinskom.

Konstantinidis je izjavio da se može reći da postoje intervencije koje se izvode češće, pa se u tom kontekstu nazivaju rutinskim.

Međutim, kako je naglasio, nulti rizik, odnosno potpuno odsustvo rizika, ne postoji, i to je suština cijele priče.

