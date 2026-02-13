Despot u Banjalučkom naselju, policija reguliše saobraćaj

U dijelu banjalučkog naselja Borik na snazi je obustava saobraćaja, a policija reguliše kretanje vozila.

Saobraćaj je obustavljen zbog obilježavanja Dana državnosti Republike Srbije i Republike, i to u Aleji Svetog Save, na potezu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske.

Obustava će trajati do 21 sat, te se vozači mole za strpljenje.

Na izlazu iz kružnog toka kod Adiko banke parkirano je oklopno vozilo "Despot", u pravcu prema dvorani Borik.

Iz MUP-a je ranije najavljeno da će se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način od strane policijskih službenika..

Takođe, najavljeno je da će vozila biti preusmjeravana u Gundulićevu ulicu i Ulicu Olimpijskih pobjednika i dalje registrovanom trasom.

To se odnosi i na linije javnog prevoza.

Osim obustave saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izdalo je naredbu o zabranama koje će biti na snazi na Sretenje.

Naredba se odnosi na zabranu prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području gradova Banjaluka i Laktaši.

Iz naredbe se izostavlja prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zabrana će trajati 13. februara 2026. godine od 11,00 časova do ponoći.

"Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će učestvovati u aktivnostima povodom obilježavanja Sretenja na području grada Banjaluka, dana 13.02.2026. godine od 12,00 do 24,00 časa", napominju u Ministarstvu.

Takođe, Ministarstvo, policijske uprave i policijske stanice navedenog dana neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.