Uručen orden zdravstvenoj ustanovi iz Sankt Peterburga

13.02.2026

17:03

Уручен орден
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem uručen je danas u Banjaluci Državnoj budžetskoj zdravstvenoj ustanovi Sanktpeterburški klinički naučno-praktični centar specijalizovanih vrsta medicinske pomoći "N.P. Napalkov".

Dodik je orden uručio zamjeniku direktora Onkološkog centra "Napalkov" Vitaliju Egorenkovu.

Zdravstvena ustanova iz Rusije odlikovana je zbog izuzetne zasluge u razvoju zdravstvenih usluga, liječenju pacijenata i pružanja podrške istraživanju, edukaciji i unapređenju saradnje zdravstvenog sistema Srpske sa medicinskim ustanovama u Rusiji.

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију

Republika Srpska

Dodik: Još jedna pobjeda koju ostavljamo generacijama koje dolaze

Ovakvim radom doprinosi se afirmaciji i jačanju ugleda Republike Srpske, navedeno je u obrazloženju.

