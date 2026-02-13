Uručen orden zdravstvenoj ustanovi iz Sankt Peterburga

Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem uručen je danas u Banjaluci Državnoj budžetskoj zdravstvenoj ustanovi Sanktpeterburški klinički naučno-praktični centar specijalizovanih vrsta medicinske pomoći "N.P. Napalkov".

Dodik je orden uručio zamjeniku direktora Onkološkog centra "Napalkov" Vitaliju Egorenkovu.

Zdravstvena ustanova iz Rusije odlikovana je zbog izuzetne zasluge u razvoju zdravstvenih usluga, liječenju pacijenata i pružanja podrške istraživanju, edukaciji i unapređenju saradnje zdravstvenog sistema Srpske sa medicinskim ustanovama u Rusiji.

Ovakvim radom doprinosi se afirmaciji i jačanju ugleda Republike Srpske, navedeno je u obrazloženju.