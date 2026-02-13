Dodik, Stevandić i Vučević stigli na Svečanu akademiju

Svečana akademija Sretenje 2026 održava se u banjalučkoj sportskoj dvorani Borik.

Akademijom se obilježava Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske.

Akademiji prisustvuje i novi predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Među prisutnima su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Takođe, prisutni su i premijer Srpske Savo Minić, vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, ministri u Vladi Srpske, te predstavnici boračkih organizacija.

Obustava saobraćaja

Zbog Svečane akademije na snazi je obustava saobraćaja u Aleji Svetog Save, na potezu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske.

Obustava će trajati do 21 sat, te se vozači mole za strpljenje.

Republika Srpska Despot u Banjalučkom naselju, policija reguliše saobraćaj

Na izlazu iz kružnog toka kod Adiko banke parkirano je oklopno vozilo "Despot", u pravcu prema dvorani Borik, a policija reguliše saobraćaj.

Zabrana MUP-a

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izdao je naredbu o zabranama koje će biti na snazi na Sretenje.

Naredba se odnosi na zabranu prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području gradova Banjaluka i Laktaši.

Iz naredbe se izostavlja prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zabrana će trajati 13. februara 2026. godine od 11,00 časova do ponoći.