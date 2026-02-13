Cvijanović sa američkim ambasadorom pri UN

13.02.2026
17:54
Komentari:0
Na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom.
"Tokom sastanka, sagovornika sam informisala o trenutnoj situaciji i problemima u BiH, ukazavši da su aktuelni izazovi političke, a ne bezbjednosne prirode. Izrazila sam uvjerenje da se pod vodstvom administracije predsjednika Trampa mogu pronaći racionalna rješenja za mnoge izazove kako u BiH, tako i u cijeloj regiji", istakla je Cvijanovićeva.
Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH
Ona se ovom prilikom zahvalila na izbalansiranim stavovima predstavnika SAD tokom rasprava o BiH u Savjetu bezbjednosti UN, u kojima se ukazuje na značaj dijaloga predstavnika svih konstitutivnih naroda u BiH.
Cvijanovićeva se sa Volcom sastala u okviru Minhenske konferencije o bezbjednosti, koju je formalno otvorio Fridrih Merc.
Ona se u okviru bezbjednosne konferencije u Minhenu susrela i sa ministrom spoljnih poslova Republike Srbije Markom Đurićem.
Srpski član Predsjedništva BiH poručila je nakon otvaranja Minhenske konferencije, da je u Evropi drugačija atmosfera, te da je sve više zagovornika koji ističu važnost mijenjanja određenih pravila u skladu sa vremenom.
