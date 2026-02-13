Cvijanović sa američkim ambasadorom pri UN

Na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom.

"Tokom sastanka, sagovornika sam informisala o trenutnoj situaciji i problemima u BiH, ukazavši da su aktuelni izazovi političke, a ne bezbjednosne prirode. Izrazila sam uvjerenje da se pod vodstvom administracije predsjednika Trampa mogu pronaći racionalna rješenja za mnoge izazove kako u BiH, tako i u cijeloj regiji", istakla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

Ona se ovom prilikom zahvalila na izbalansiranim stavovima predstavnika SAD tokom rasprava o BiH u Savjetu bezbjednosti UN, u kojima se ukazuje na značaj dijaloga predstavnika svih konstitutivnih naroda u BiH.

Cvijanovićeva se sa Volcom sastala u okviru Minhenske konferencije o bezbjednosti, koju je formalno otvorio Fridrih Merc.

Ona se u okviru bezbjednosne konferencije u Minhenu susrela i sa ministrom spoljnih poslova Republike Srbije Markom Đurićem.

Srpski član Predsjedništva BiH poručila je nakon otvaranja Minhenske konferencije, da je u Evropi drugačija atmosfera, te da je sve više zagovornika koji ističu važnost mijenjanja određenih pravila u skladu sa vremenom.