Cvijanović sa američkim ambasadorom pri UN

13.02.2026

17:54

Мајкл Волц и Жељка Цвијановић
Foto: Ustupljena fotografija

Na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom.

"Tokom sastanka, sagovornika sam informisala o trenutnoj situaciji i problemima u BiH, ukazavši da su aktuelni izazovi političke, a ne bezbjednosne prirode. Izrazila sam uvjerenje da se pod vodstvom administracije predsjednika Trampa mogu pronaći racionalna rješenja za mnoge izazove kako u BiH, tako i u cijeloj regiji", istakla je Cvijanovićeva.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

Ona se ovom prilikom zahvalila na izbalansiranim stavovima predstavnika SAD tokom rasprava o BiH u Savjetu bezbjednosti UN, u kojima se ukazuje na značaj dijaloga predstavnika svih konstitutivnih naroda u BiH.

Cvijanovićeva se sa Volcom sastala u okviru Minhenske konferencije o bezbjednosti, koju je formalno otvorio Fridrih Merc.

Ona se u okviru bezbjednosne konferencije u Minhenu susrela i sa ministrom spoljnih poslova Republike Srbije Markom Đurićem.

Srpski član Predsjedništva BiH poručila je nakon otvaranja Minhenske konferencije, da je u Evropi drugačija atmosfera, te da je sve više zagovornika koji ističu važnost mijenjanja određenih pravila u skladu sa vremenom.

Željka Cvijanović

Ujedinjene nacije

Minhen

konferencija

