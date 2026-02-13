Dodik: Još jedna pobjeda koju ostavljamo generacijama koje dolaze

13.02.2026
16:15
Komentari:1
Otvaranje objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u UKC-u Srpske je još jedna naša pobjeda koju ostavljamo iza sebe generacijama koje dolaze, ali i ispunjavamo dug prema onima koji su to davno željeli, rekao je danas lider SNSD-a Milorad Dodik na svečanosti otvaranja ovog objekta u Banjaluci.
Dodik je rekao da će se u novoizgrađenom objektu voditi borba za svaki dan oboljelih kojih bi bilo daleko manje da nije bilo NATO bombardovanja, a pogotovo bi bilo manje oboljele djece.
On je najavio da će se ulaganja u zdravstvo nastaviti i da će biti uloženo 75 miliona evra za završetak kampusa u UKC-u Srpske i rekonstrukciju potrebnih objekata i odjeljenja, najavljujući veće plate za medicinske radnike.
Republika Srpska
Otvorena nova Klinika za onkologiju i hematologiju UKC-a Srpske
"Time želimo da zaokružimo kompleks, da tu imamo srednju školu i Univerzitet. Nikad nismo odustali da guramo ka tome i uvjeren sam da ćemo završiti", istakao je Dodik.
On je istakao da je objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom izgrađen sredstvima Vlade Srpske, bez ijednog feninga zaduženja.
Republika Srpska
Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM
Dodik je rekao i da je sve ovo dokaz generacije koju je vodio i koja je napravila bolnice u Doboju, Trebinju, Nevesinju, Bijeljini, adaptirala bolnice u Zvorniku, Gradišku, te dodao da je preostalo da se još to uradi u Prijedoru.
"Ostaje da se borimo za standard medicinskih radnika, ali i u lokalnim zajednicama", istakao je Dodik.
Republika Srpska
Minić: Na ponos svih Centar za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Trenutno na programu