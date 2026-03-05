Logo
Large banner

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

Autor:

ATV

05.03.2026

22:53

Komentari:

1
Мирослав Јанковић
Foto: ATV

Uzrok saobraćajnih nesreća na putu je najrijeđe stanje puta, ono je manje od 2%, rekao je Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske.

"U planu je rekonstrukcija magistralnog puta Bileća - Trebinje. Kredit koji je odobren prošle godine u januaru planira se implementacija tog kredita sredinom 2026. godine, u planu je rehabilitacija puta Bileća-Trebinje. Skoro smo riješili jednu crnu tačku na toj dionici, ne u potpunosti ostalo je još da stavimo zaštitne mreže i i da uradimo novu kolovoznu rekonstrukciju na tom putu čime ćemo dobiti jedno sigurnije mjesto", rekao je Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske.

Janković pojašnjava da u zimskom periodu asfaltne baze ne rade te se iz tog razloga ne mogu raditi završni asfaltni slojevi kao i da treba sačekati toplije vrijeme.

"Uzrok saobraćajnih nesreća na putu je najrijeđe stanje puta, ono je manje od 2%. Ako bi ušli u analizu vidjeli bi da je to čak u promilima. Nažalost, percepcija javnosti je sasvim drugačija. Saobraćajna nesreća se ne može desiti na njivi, već se dešava na putu. Ako su vozači pridržavaju svih propisa putevi su apsolutno bezbjedni", kaže Janković.

Putevi Republike Srpske upravljaju mrežom regionalnih i magistralnih puteva ukupne dužine 4 250 km.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Putevi Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Застој у саобраћају због снијега: Експресна реакција Путева Српске, екипе на терену

Gradovi i opštine

Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

2 sedm

0
Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Banja Luka

Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

3 sedm

0
Пут Требиње

Gradovi i opštine

Sanaciji usijeka Žudojevići nikad kraja

1 mj

0
Радови на мосту у Чесми

Banja Luka

Direktor Puteva otkrio kada će biti gotovi radovi na mostu u Česmi

1 mj

0

Više iz rubrike

Драган Лапчевић прешао у СПС

Republika Srpska

Dragan Lapčević prešao u SPS

2 h

0
У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Republika Srpska

U ovom slučaju će Srpska plaćati dio alimentacije za djecu

8 h

3
Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Republika Srpska

Cvijanović i Kovačević u Vašingtonu na samitu Saveza suverenih nacija

9 h

9
Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а

Republika Srpska

DEMOS ostaje bez još jednog poslanika

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Orban o prijetnjama Zelenskog

22

53

Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

22

52

Finska ukida zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji

22

39

Izrael uništio 80 odsto iranskih PVO sistema

22

34

Peskov : Ovo nije naš rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner