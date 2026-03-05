Janković za ATV: Najrijeđi uzrok nesreće je stanje puta

Uzrok saobraćajnih nesreća na putu je najrijeđe stanje puta, ono je manje od 2%, rekao je Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske.

"U planu je rekonstrukcija magistralnog puta Bileća - Trebinje. Kredit koji je odobren prošle godine u januaru planira se implementacija tog kredita sredinom 2026. godine, u planu je rehabilitacija puta Bileća-Trebinje. Skoro smo riješili jednu crnu tačku na toj dionici, ne u potpunosti ostalo je još da stavimo zaštitne mreže i i da uradimo novu kolovoznu rekonstrukciju na tom putu čime ćemo dobiti jedno sigurnije mjesto", rekao je Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske.

Janković pojašnjava da u zimskom periodu asfaltne baze ne rade te se iz tog razloga ne mogu raditi završni asfaltni slojevi kao i da treba sačekati toplije vrijeme.

"Uzrok saobraćajnih nesreća na putu je najrijeđe stanje puta, ono je manje od 2%. Ako bi ušli u analizu vidjeli bi da je to čak u promilima. Nažalost, percepcija javnosti je sasvim drugačija. Saobraćajna nesreća se ne može desiti na njivi, već se dešava na putu. Ako su vozači pridržavaju svih propisa putevi su apsolutno bezbjedni", kaže Janković.

Putevi Republike Srpske upravljaju mrežom regionalnih i magistralnih puteva ukupne dužine 4 250 km.