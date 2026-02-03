Sanaciji usijeka Žudojevići nikad kraja

Usijeci i kamene kosine, odroni i klizišta to je ono od čega strahuju vozači na putevima juga. Od toga putare najviše boli glava. Baš zato su se u Putevima Srpske odlučili na rekonstrukciju usijeka u mjestu Žudojevići na putu Trebinje Bileća.

Radovi počeli u novembru ali nikako da se završe. Uputili smo dopis Putevima a onda se direktor ovog preduzeća uputio u Žudojeviće.

"Još traju radovi. Zbog zime su radovi malo obustavljeni. Radi se o usijeku Žudojevići gdje smo imali uzak kapacitet same propusne moći kolovoza , minimalna širina je bila 6,5 metara sada je rašireno na deset metara tako da su stvoreni puno bezbjediniji uslovi za odvijanje saobraćaja", kaže Miroslav Janković, direktor Puteva Republike Srpske.

Biće lakše i održavati ovaj dio puta kaže Janković. Sve će koštati oko 400.000 maraka, izvođač su Hercegovina putevi.

"Napravili smo bankine koje omogućavaju da u slučaju pada sitnog kamenja ne dođe do pada na kolovoz. Uradili smo i pristupnu saobraćajnicu", kaže Ljubiša Madžar, Hercegovina putevi.

Još se mora sve ovo očistiti, staviti zaštitna mreža i saobraćajna signalizacija.

Ova dionica kroz Žudojeviće dobiće i novi sloj asfalta. Ako je vjerovati nadležnim sve bi ovdje trebalo da bude završeno najkasnije za dva mjeseca.

A mnogi usjeci vape za mašinama i radovima, pogotovo oko Foče i Višegrada. U mjestu Tuhalji na putu Dobro polje Miljevina veliko klizište stvara muke. Radovi traju.

"Trenutno se rade šipovi na zaštiti putnog pojasa, očekujemo u narednim danima da se ti šipovi da se urade i da zaštite to klizište da ga zaustave da ne bi došlo do oštećenja i urušavanja same mostovske konstrukcije", kaže Miroslav Janković, direktor Puteva Republike Srpske.

Novog asfalta moglo bi biti na još nekim dionicama hercegovačkih drumova. Na proljeće kreću radovi na izgradnji treće trake od Stoca ka Žegulji. Nastaviće se rehabilitacija puta od Berkovića prema Bileći, radiće se i dionica od Klobuka ka Trebinju a onda i kružni tok na raskrsnici iz Trebinja ka Bileći i Nikšiću.