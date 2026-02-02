Savičić: Čelinac ima jednog, a ne dva predsjednika Skupštine

Predsjednik Skupštine opštine Čelinac Ivan Savičić rekao je Srni da lokalni parlament ima jednog, a ne dvojicu predsjednika, kao što tvrde neki mediji, te naglasio da skupština nije ničija privatna scena već institucija koja mora raditi mirno, zakonito i bez prekida.

"Prethodni predsjednik Dejan Kurtinović zatražio je pravo na `bijeli hljeb`, što mu je zakonski i omogućeno. To se isplaćuje, ali to nije plata za rad. Skupština opštine ima jednog predsjednika koji prima platu za vođenje sjednica", rekao je Savičić.

On je naglasio da predsjednik Skupštine opštine, ukoliko želi da radi svoj posao, mora da ima skupštinsku većinu.

"Ukoliko je nema, rad skupštine ulazi u neizvjesnost što ide na štetu građana i onemogućava funkcionisanje lokalne zajednice. Jedan od osnovnih poslova predsjednika Skupštine opštine po Poslovniku o radu jeste da saziva i vodi sjednice", rekao je Savičić.

On je dodao da će se, ukoliko u nekom trenutku ne bude imao podršku skupštinske većine, bez ikakve drame vratiti na prethodni posao i raditi ono što je činio i ranije.

Savičić je naveo da je na posljednjoj sjednici odblokiran rad Skupštine opštine Čelinac, nakon što je razriješen prethodni predsjednik, a imenovan novi.

"Žao mi je što je došlo do ove situacije, što je pogažena potpisana riječ, odnosno koalicioni sporazum, ali građani i budžet neće trpjeti bilo kakve posljedice ničijih postupaka. Skupština nije ničija privatna scena i to je institucija koja mora raditi mirno, zakonito i bez prekida. Moj pravac je red, poštovanje i odgovornost", rekao je Savičić.

Govoreći o sjednici Skupštine održanoj u petak, 30. januara, Savičić on je naveo da ne komentariše odluke suda politički, već da se postupa odgovorno i institucionalno, što je i urađeno.

Prema njegovim riječima, Skupština opštine je kolektivni organ koji radi po propisima i sprovedena je sudska odluka.

Savičić je istakao da su posljednja dešavanja u čelinačkoj Skupštini posljedica prekida koalicionog sporazuma.

"Postoji lice koje je preuzelo određene obaveze tim sporazumom, nije ih poštovalo i zbog toga smo morali krenuti u ovom pravcu", naveo je Savičić.

On je dodao da je dobio podršku skupštinske većine i da je prihvatio ovaj posao jer želi da opština Čelinac funkcioniše.

Savičić je istakao da će biti dosljedno sproveden Programa rada za 2026. godinu, koji je Skupština opštine Čelinac usvojila krajem prošle godine.

Skupština opštine Čelinac u petak, 30. januara, ponovo imenovala Ivana Savičića za predsjednika lokalnog parlamenta.

Odbornici su prvo usvojili zaključak o izvršenju presude Okružnog suda u Banjaluci kojom se poništava rješenje o opozivu predsjednika parlamenta Dejana Kurtinovića od 27. jula 2025. godine i on je vraćen na tu funkciju umjesto Savičića.

Nakon toga usvojen je prijedlog 17 odbornika da Kurtinović ponovo bude opozvan, pa je Savičić imenovan na mjesto predsjednika Skupštine opštine Čelinac.