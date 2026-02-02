Logo
Trebinjska deponija vapi za rješenjem

Bojan Nosović

02.02.2026

19:17

Trebinjska deponija prava je ekološka bomba, rok joj je odavno istekao a najopasnija je kada se zapali što je česta pojava. Tada se posebno guše mještani okolnih naselja. Kucnuo je zadnji čas da se krene u njeno sređivanje. Napravljen je projekat o kome se i dalje samo priča.

"Ovdje je neophodno oko 16 miliona maraka da bi se riješio kompletan problem. Tu ima rješavanje i određenih objekata, njihove izgradnje, nabavka određene opreme i naravno samo reciklažno postrojenje. Danas smo razgovarali nema razloga za sumnju da ćemo imati razumijevanja", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja

Razumijevanje stiže od ministra Staše Košarac. Kaže da se iz Trebinja kao turističkog mjesta ne smije slati ovakva ekološka slika.

"Mislim da Trebinje zaslužuje i da ima kapacitete da bude ekološki čist grad i mislim da će taj epitet Trebinje imati. Iz tog razloga sam dao zadatak svom timu da odmah neodložno zajedno sa predstavnicima UNDP-a rade na implementaciji glavnog projekta koji je uradio grad Trebinje", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH

A taj urađeni projekat danas je u Trebinju spakovan i krenuo je za Sarajevo

"Mi ćemo u Sarajevu pregledati te tehničke elemente i odmah ćemo ja očekujem za mjesec dana se vratiti sa određenim idejama i rješenjima kako bi se neke stvari mogle odmah riješiti", kaže Reno Majer, rezidentni predstavnik UNDP-a

Osim deponije na današnjem sastanku pričalo se o još nekoliko tema. Jedna je agro turizam a bilo je riječi i mogućoj izgradnji solarne elektrane koju će grad Trebinje koristiti za svoje potrebe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

